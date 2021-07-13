За минувшие сутки в Липецке выявили 104 случая COVID-19

Всего с начала эпидемии на территории региона, по данным оперштаба, зарегистрированы 35 433 случая новой коронавирусной инфекции, 31 093 человека выздоровели, в том числе 153 за последние сутки, 3 357 — лечатся, 983 человека умерли, в том числе 6 за последние сутки. По данным сайта стопкоронавирус.рф, за последние сутки умерли 5 человек, а всего с начала эпидемии — 980.

В больницах сегодня находятся 746 человек с диагнозом «коронавирусная инфекция», лечатся дома 2 611 пациентов с лёгкой формой COVID-19.



За последние сутки в регионе подтверждены 205 случаев инфицирования коронавирусом. На первом месте Липецк, в городе впервые взяли психологическую планку, более ста заболевших — 104 случая, на втором месте Грязинский район — 34, на третьем Чаплыгинский и Добринский районы — по 15. В Данковском районе — 10, в Лебедянском районе — 7, в Становлянском районе — 6, в Липецком районе — 5, в Усманском районе — 4, в Лев-Толстовском районе — 3, в Краснинском районе — два случая.