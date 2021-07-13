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Классический любовный треугольник закончился дракой у пивного ларька

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#драка #приговор
Классический любовный треугольник закончился дракой у пивного ларька

Мировой судья СУ №2 Грязинского района вынесла приговор жителю Липецкой области, которого обвинили в трех преступлениях. Мужчина избил нового любовника своей бывшей девушки, через несколько месяцев забрался к нему в дом и избил снова.

Первый конфликт произошел днем 4 мая 2019 года на главной площади селе Двуречки. Возле пивного ларька пьяный подсудимый встретил свою бывшую девушку, с которой жил четыре года. Дама его сердца была в сопровождении своего нового любовника. Она и ее кавалер купили в киоске пиво. Не успел ее новый избранник сделать и пары глотков пива, как на него бросился подсудимый. Он повалил его на землю и нанес серию ударов ногами в грудь. Как итог — множественные травмы, в том числе закрытые переломы трех ребер.

Вторая серия «марлезонского балета» состоялась днем 1 августа 2019 года. Подсудимый снова выпил и снова решил выяснить отношения с любовником своей бывшей пассии и уговорить ее вернуться к нему. Подсудимый забрался к паре в дом и избил соперника обухом топора. Как итог — сотрясение мозга и множественные ушибы.

Подсудимый признал свою вину в нападениях на нового сожителя своей бывшей девушки. Он рассказал, что избил соперника из-за ревности. Сейчас он сильно сожалеет о случившемся, просит потерпевшего простить его. А вот потерпевший не захотел прощать подсудимого, потому что тот неоднократно нападал на него, избивал, залезал к нему в дом, бил окна в его дома, также избивал его девушку, когда те жили вместе. Агрессивность подсудимого подтвердила и сама девушка. Она рассказала, что экс-сожитель постоянно на протяжении четырех лет избивал её, поэтому она ушла от него к новому парню.

Суд признал мужчину виновным по всем статьям обвинения и приговорил его к 480 часам обязательных работ. Так как подсудимый с конца 2020 года находился под арестом, его освободили от отбывания наказания. Мужчину отпустили под подписку о невыезде.
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#драка #приговор

Комментарии (6)

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а

16 минут назад
что с пивом произошло ,пролил его потерпевший?
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Любовник треугольник

35 минут назад
надо заканчивать любовным тройничком! И все будут довольны: и девушка, и бывший сожитель и настоящий сожитель)
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.¡.

43 минуты назад
Ещё повезло. Могли и незаконное проникновение в жилище предъявить.
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О07

44 минуты назад
Это любовь, с этим ничего не поделать.
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Судья

58 минут назад
И дали орден!
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hahol

сегодня, 14:21
ну тут будет и 3 серия и 4 итд
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