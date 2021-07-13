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В России зафиксирован новый рекорд по числу жертв коронавируса

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#коронавирус #жертвы #рекорд #смертность

В России зафиксирован новый рекорд по числу погибших пациентов с COVID-19 за сутки.

Количество летальных исходов от COVID-19 в России снова обновило максимум — за последние сутки подтверждено 780 смертельных случаев, - сообщает оперативный штаб.

Больше всего жертв новой коронавирусной инфекции зарегистрировано в Санкт-Петербурге - 108 человек, в Москве — 103 и в Иркутской области — 32.

Предыдущий рекорд зафиксировали 10 июля текущего года — тогда умерли 752 человека.

Прирост зараженных составил 24 702 человека (накануне было 25 140). Темп прироста третий день подряд составляет 0,43%. Выписались после лечения 19 566 человек.

Новые случаи заболевания коронавирусом выявили во всех 85 регионах РФ. Больше всего их в столице — 4991 (днем ранее было 5694), Подмосковье — 2550, Санкт-Петербурге — 1936, Нижегородской области — 527, Свердловской — 459, Красноярском крае — 437, Воронежской области — 435, Крыму и Иркутской области — по 369, Пермском крае — 368.

Минимальный показатель отмечен в Ненецком автономном округе — 12 заболевших, а на Чукотке их 14.

Всего за время пандемии в РФ заразились коронавирусом 5 833 175 человек, из них 144 492 умерли, 5 236 214 пациентов вылечились, - передает РИА Новости.
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#коронавирус #жертвы #рекорд #смертность

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