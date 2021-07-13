Общество

сегодня, 12:12

25-летней липчанке требуется помощь для трансплантации костного мозга

18 2586
#благотворительность
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25-летней липчанке требуется помощь для трансплантации костного мозга

25-летней жительнице села Новосильское Тербунского района Елене Моргачевой нужна помощь в ее борьбе с раком. Для подбора донора костного мозга необходимы 600 тысяч рублей. 

В марте нынешнего года у девушки выявили острый лимфобластный лейкоз. 

- Началось с того, что у сестры начала кружиться голова, она теряла сознание, появлялись синяки. Елена чувствовала себя слабой, а при ходьбе появилась одышка. В Липецке она решила проверить здоровье, и на пороге клиники, куда пришла, потеряла сознание, - рассказала сестра девушки Елизавета. – При обследовании врачи выявили поражение клеток, поставили на учет в гематологическое отделение. 

По словам Елизаветы, ее сестра Елена уже прошла курс химиотерапии, который составил больше 70 дней, сейчас еженедельно обследуется в стационаре, в гематологическом отделении, кроме того, она была в Национальном медицинском исследовательском центре гематологии. 
- По результатам состояния сестре рекомендовали пересадку костного мозга. Сейчас она в стадии ремиссии, но врачи прогнозируют ремиссию до сентября, то есть в сентябре Елене необходимо сделать пересадку, операцию сделают в НМИЦ гематологии в Москве, а до этого момента – найти донора для трансплантации. К сожалению, никто из нас, братьев и сестер (нас в семье пятеро - два брата и три сестры) в качестве потенциального донора не подошел, наши клетки оказались не совместимыми, - говорит Елизавета Моргачева. 

В донорской базе для Елены уже нашли несколько кандидатов, однако для того, чтобы операция состоялась, требуется провести типирование – первичную проверку на совместимость, затем, если кандидат подойдет, - еще ряд исследований. В общей сложности расходы на эти манипуляции составят около 600 тысяч рублей – если подходящий в базе донор подойдет именно для Елены и не откажется поделиться своими клетками. 

- Мы уже обратились в благотворительные фонды, но пока ответа не получили. В некоторых требуют справку от медиков, сколько именно средств потребуется собрать, но точную сумму определить сейчас сложно – если что-то пойдет не так с первым донором, расходы вырастут – нужно будет провести типирование следующему кандидату, - добавила Елизавета. 

Сейчас семья пытается собрать деньги собственными силами - родные, друзья и знакомые объявили Елены сбор денег. На данный момент собрано больше 190 тысяч рублей. Если вам небезразлична судьба девушки, вы можете помочь: 

Средства можно перевести на карту Сбербанка номер 5336690256125511 (Елена Николаевна).

Телефон: 89056889289 прикреплён к карте.

18 2586
#благотворительность
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Комментарии (18)

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Наталья

23 минуты назад
Если честно Далеко не у всех есть активы, тем более в 25 лет. А у родственников свои могут быть проблемы. Советовать легко.
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Фанат

24 минуты назад
Возмущена, вырасти сына, кривоногого футболиста, и он тебя содержать будет, а заодно и всех больных в мире вылечит. В чем проблема то?
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Гость

44 минуты назад
галина, дай Вам Бог сил, терпения и здоровья!
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Человек человеку?

сегодня, 14:18
Прожила 25 лет, вот бы ваших близких такое коснулось,а мы посмеялись. вам прилетит бумеранг за такое,ждите
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Ирина

сегодня, 14:11
Прожила 25 лет, я так понимаю ты и 600 рублей не накопилО. И мозжечок слабовато работает, бедолага ты....
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галина

сегодня, 14:08
Милы дами и господа... не * .. дай Бог помогать, не дай Бог просить. Можете - помогите. Я смогла послать только 200 рублей.. не потому что больше нет.. просто тоже случилась аналогичная беда...собираем деньги как можем... главное избежать такой операции.. не все выживают. С нас запросили 660 тысяч рублей за типирование.
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Ага

сегодня, 13:41
Прожила 25 лет, у нас с же с пелёнок начинают копить. Вам бы мозг пересадить, может поможет, хотя это не точно, вас гавно переполняет через край
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если честно

сегодня, 13:24
распродать активы не? занять по родственникам?
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Возмущена

сегодня, 13:19
Очень жаль, что мы живём в таком государстве , где у футболистов кривоногих миллионные зарплаты , а на лечение страшных заболеваний собираем с мира по нитке , сколько вся эта страсть стоит ((((
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Родом из деревни

сегодня, 13:15
,,прожила 25 лет,,, сколько ты накопил в 25? А если такой богатый, помоги молча!!!
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