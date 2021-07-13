25-летней липчанке требуется помощь для трансплантации костного мозга

25-летней жительнице села Новосильское Тербунского района Елене Моргачевой нужна помощь в ее борьбе с раком. Для подбора донора костного мозга необходимы 600 тысяч рублей.

В марте нынешнего года у девушки выявили острый лимфобластный лейкоз.



- Началось с того, что у сестры начала кружиться голова, она теряла сознание, появлялись синяки. Елена чувствовала себя слабой, а при ходьбе появилась одышка. В Липецке она решила проверить здоровье, и на пороге клиники, куда пришла, потеряла сознание, - рассказала сестра девушки Елизавета. – При обследовании врачи выявили поражение клеток, поставили на учет в гематологическое отделение.



По словам Елизаветы, ее сестра Елена уже прошла курс химиотерапии, который составил больше 70 дней, сейчас еженедельно обследуется в стационаре, в гематологическом отделении, кроме того, она была в Национальном медицинском исследовательском центре гематологии.

- По результатам состояния сестре рекомендовали пересадку костного мозга. Сейчас она в стадии ремиссии, но врачи прогнозируют ремиссию до сентября, то есть в сентябре Елене необходимо сделать пересадку, операцию сделают в НМИЦ гематологии в Москве, а до этого момента – найти донора для трансплантации. К сожалению, никто из нас, братьев и сестер (нас в семье пятеро - два брата и три сестры) в качестве потенциального донора не подошел, наши клетки оказались не совместимыми, - говорит Елизавета Моргачева.



В донорской базе для Елены уже нашли несколько кандидатов, однако для того, чтобы операция состоялась, требуется провести типирование – первичную проверку на совместимость, затем, если кандидат подойдет, - еще ряд исследований. В общей сложности расходы на эти манипуляции составят около 600 тысяч рублей – если подходящий в базе донор подойдет именно для Елены и не откажется поделиться своими клетками.



- Мы уже обратились в благотворительные фонды, но пока ответа не получили. В некоторых требуют справку от медиков, сколько именно средств потребуется собрать, но точную сумму определить сейчас сложно – если что-то пойдет не так с первым донором, расходы вырастут – нужно будет провести типирование следующему кандидату, - добавила Елизавета.



Сейчас семья пытается собрать деньги собственными силами - родные, друзья и знакомые объявили Елены сбор денег. На данный момент собрано больше 190 тысяч рублей. Если вам небезразлична судьба девушки, вы можете помочь:



Средства можно перевести на карту Сбербанка номер 5336690256125511 (Елена Николаевна).



Телефон: 89056889289 прикреплён к карте.



