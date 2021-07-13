«Милосердие» обеспечило респираторами медиков Липецкой области

Благотворительный фонд «Милосердие», социальный партнер ПАО «НЛМК», безвозмездно передал в больницы Липецкой области очередную крупную партию остро востребованных средств индивидуальной защиты. Почти 21 тыс. респираторов помогут предупредить распространение коронавирусной инфекции и организовать эффективное лечение больных.

Средства защиты отгрузили трем липецким клиникам - областной клинической инфекционной больнице, городской больнице скорой медицинской помощи, городской больнице №4 «Липецк-Мед». Кроме этого респираторы передали Елецкой городской больнице №1 им. Н.М. Семашко и филиалу Грязинской районной больницы в поселке Матырский.«С начала пандемии мы постоянно мониторим потребности липецких клиник в необходимом медицинском оборудовании, лекарствах и средствах защиты. Это позволяет нам оперативно откликаться на просьбы медиков. Вот уже в течение полутора лет в клиники почти каждый месяц приходит наша помощь. В условиях нового всплеска заболеваемости мы обязательно продолжим поддержку больниц, чтобы оснастить их всем необходимым для борьбы с инфекцией», - сообщила директор благотворительного фонда «Милосердие» Евгения Фрай.Фонд «Милосердие» регулярно обеспечивает ковид-госпитали региона высокотехнологичным медицинским оборудованием, средствами защиты и лекарствами. Только за последние три месяца в липецкие клиники безвозмездно переданы аппараты искусственной вентиляции легких, ингаляторы и небулайзеры, оборудование для транспортировки больных, респираторы, препараты для лечения тяжелых форм патологии, средства для дезинфекции помещений.