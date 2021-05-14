Общество
50 минут назад
В Липецке запретили строить автосервис
Вместе с этим выданы разрешения на возведение кафе и магазина.
Региональное управление строительства и архитектуры рассмотрело строительные проекты, планируемые в Липецке, и предоставило ряд разрешений на их реализацию, а также отказало серии проектов.
Среди выданных разрешений одобрены строительство кафе на улице Подгоренской, возведение магазина на улице Баумана. Дано добро на реконструкцию административного здания на улице 9 Мая, долгостроя на улице Новой, строительство цеха по переоборудованию транспорта на Елецком шоссе
Региональные власти запретили строить придорожный сервис на пересечении Елецкого шоссе и автодороги «Обход Липецка», так как рядом расположено месторождение глин и суглинков. Также запрещено отклонятся от предельных параметров разрешенного строительства при возведении частного дома на улице Новокарьерной. Аналогичный вердикт — для здания магазина на улице Жуковского. Там задуманная реконструкция противоречит проекту планировки квартала.
Среди выданных разрешений одобрены строительство кафе на улице Подгоренской, возведение магазина на улице Баумана. Дано добро на реконструкцию административного здания на улице 9 Мая, долгостроя на улице Новой, строительство цеха по переоборудованию транспорта на Елецком шоссе
Региональные власти запретили строить придорожный сервис на пересечении Елецкого шоссе и автодороги «Обход Липецка», так как рядом расположено месторождение глин и суглинков. Также запрещено отклонятся от предельных параметров разрешенного строительства при возведении частного дома на улице Новокарьерной. Аналогичный вердикт — для здания магазина на улице Жуковского. Там задуманная реконструкция противоречит проекту планировки квартала.