Общество

50 минут назад

В Липецке запретили строить автосервис

937
#строительство #проект
В Липецке запретили строить автосервис

Вместе с этим выданы разрешения на возведение кафе и магазина.

Региональное управление строительства и архитектуры рассмотрело строительные проекты, планируемые в Липецке, и предоставило ряд разрешений на их реализацию, а также отказало серии проектов.

Среди выданных разрешений одобрены строительство кафе на улице Подгоренской, возведение магазина на улице Баумана. Дано добро на реконструкцию административного здания на улице 9 Мая, долгостроя на улице Новой, строительство цеха по переоборудованию транспорта на Елецком шоссе

Региональные власти запретили строить придорожный сервис на пересечении Елецкого шоссе и автодороги «Обход Липецка», так как рядом расположено месторождение глин и суглинков. Также запрещено отклонятся от предельных параметров разрешенного строительства при возведении частного дома на улице Новокарьерной. Аналогичный вердикт — для здания магазина на улице Жуковского. Там задуманная реконструкция противоречит проекту планировки квартала.
937
#строительство #проект

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