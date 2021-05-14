В России

57 минут назад

В России выявили максимальное число зараженных коронавирусом

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#коронавирус
В России выявили максимальное число зараженных коронавирусом

От болезни вылечилось 9756 человек, общее число выздоровевших от новой коронавирусной инфекции достигло 4 537 634.

В России выявили максимальное количество зараженных коронавирусом с 20 марта, тогда их число составило 9632. За последние сутки оно возросло на 9462. Об этом в пятницу, 14 мая, сообщил оперативный штаб по борьбе с распространением инфекции в своем Telegram-канале.

"За последние сутки в России выявлено 9 462 случая COVID-19 в 84 регионах, из них 1 604 (17,0%) — активно у контактных лиц без клинических проявлений болезни. В РФ нарастающим итогом зарегистрирован 4 922 901 случай (+0,19%) коронавирусной инфекции в 85 регионах, число выписанных пациентов выросло до 4 537 634", - говорится в сообщении.

Как отмечается, у 17% новых пациентов отсутствовали клинические проявления болезни. За сутки полностью выздоровело 9756 человек, скончалось 393. Больше всего оправившихся от коронавирусной инфекции зафиксировано в Москве, Санкт-Петербурге и Подмосковье.

"За весь период выписано по выздоровлении в России 4 537 634 человека. За весь период в России умерло 115 116 человек", — отмечается в сообщении Оперштаба.

117
#коронавирус

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