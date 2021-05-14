Общество
сегодня, 12:50
В липецких парках возобновят работу аттракционы
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Соответствующее постановление подписал глава региона Игорь Артамонов.
В парках Липецкой области вновь разрешили работу аттракционов, об этом сообщили в пресс-службе региона. Напомним, деятельность аттракционов была приостановлена с начала пандемии коронавируса для борьбы с распространением инфекции.
Постановление, которое подписал губернатор Игорь Артамонов, вступает в силу 15 мая 2021 года. Посещение аттракционов разрешается при условии соблюдения санитарных норм Роспотребнадзора.
Постановление, которое подписал губернатор Игорь Артамонов, вступает в силу 15 мая 2021 года. Посещение аттракционов разрешается при условии соблюдения санитарных норм Роспотребнадзора.
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