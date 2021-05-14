В липецких парках возобновят работу аттракционы

Соответствующее постановление подписал глава региона Игорь Артамонов.

В парках Липецкой области вновь разрешили работу аттракционов, об этом сообщили в пресс-службе региона. Напомним, деятельность аттракционов была приостановлена с начала пандемии коронавируса для борьбы с распространением инфекции.



Постановление, которое подписал губернатор Игорь Артамонов, вступает в силу 15 мая 2021 года. Посещение аттракционов разрешается при условии соблюдения санитарных норм Роспотребнадзора.