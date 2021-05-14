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В липецких парках возобновят работу аттракционы

5 642
#парки #коронавирус
1
В липецких парках возобновят работу аттракционы

Соответствующее постановление подписал глава региона Игорь Артамонов.

В парках Липецкой области вновь разрешили работу аттракционов, об этом сообщили в пресс-службе региона. Напомним, деятельность аттракционов была приостановлена с начала пандемии коронавируса для борьбы с распространением инфекции.

Постановление, которое подписал губернатор Игорь Артамонов, вступает в силу 15 мая 2021 года. Посещение аттракционов разрешается при условии соблюдения санитарных норм Роспотребнадзора.
5 642
#парки #коронавирус
1

Комментарии (5)

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Андрей

12 минут назад
Это где они остались?
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Артем

17 минут назад
В нижнем появились новые карусели ?
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Елена

25 минут назад
парк красных виселиц
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Кэри

44 минуты назад
Да неужели ептить,и надолго,??? и где они остались в парке победы !!!!!
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Гость

48 минут назад
А они что где-то остались я просто не в курсе?
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