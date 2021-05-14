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В Нижегородской области разыскивают очевидцев убийства 12-летней девочки

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#убийство
В Нижегородской области разыскивают очевидцев убийства 12-летней девочки

В Балахнинском районе Нижегородской области накануне вечером было найдено тело 12-летней девочки. Возбуждено уголовное дело.

13 мая 12-летняя девочка не вернулась домой из школы в поселке Большое Козино Нижегородской области. Вечером ее тело было найдено в лесополосе поселка.

Пропавшая накануне девочка вместе с одноклассником также попали в камеру уличного наблюдения, где видно, как они идут по дороге домой, затем мальчик уходит к себе домой, а школьница дальше двигается одна. Уже через полчаса ее телефон был недоступен. Позднее следователи установят, что аппарат отключил человек, напавший на школьницу. Телефон нашли рядом с телом ребенка.

Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 105 УК РФ, - говорится на сайте Следственного комитета по региону.

Сейчас следователи разыскивают возможного очевидца трагедии, проезжавшего накануне в период с 13 до 14 часов на велосипеде и попавшего в камеру видеонаблюдения, а также просят всех вероятных свидетелей, имеющих видеорегистраторы и проезжавших мимо мета преступления, а также жителей пос. Б. Козино (ул.Скосырева, Серова, 1-я Лесная, Песочная, Воинская), имеющих на домах камеры видеонаблюдения, оказать помощь в опознании велосипедиста, передвигавшегося по у. 1-я Лесная в сторону ул. Серова.

Опознавшим в представленном на снимке человека, а также располагающим любой информацией, имеющей значения для расследования дела, свидетели просят связаться со следователями по телефону: 8 920 069 50 20.
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#убийство

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