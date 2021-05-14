Происшествия

16 минут назад

Изрезавший женщину сожитель уснул рядом с ножом

1 320
#поножовщина #приговор
1
Изрезавший женщину сожитель уснул рядом с ножом

Становлянца отправили в колонию из-за избиения сожительницы. Важную роль в приговоре сыграли ранее неотбытые наказания.

Мировой судья Становлянского района вынес приговор местному безработному мужчине. Его обвинили умышленном причинении легкого вреда здоровью — мужчина избил и порезал свою сожительницу. Ранее он уже был судим за нелегальный оборот наркотиков и кражу, часть наказаний за эти преступления им была не погашена.

Как указано в приговоре, новое преступление мужчина совершил вечером 26 ноября. В этот вечер подсудимый и его любовница вместе выпивали. В какой-то момент мужчина заметил, что его спутницы нет дома. Он вышел на улицу и увидел ту в компании подруги. Неизвестно почему, мужчина решил, что сожительница бегала ему изменять. Хотя она вышла из дома в магазин за сигаретами. Пара ушла выяснять отношения домой. Между пьяным мужчиной и его сожительницей вспыхнула ссора. Подсудимый повалил свою сожительницу на пол и нанес ей серию ударов по голове, лицу и туловищу. На этом издевательство не закончилось: мужчина схватил нож и трижды вонзил его в плечи женщины. После этого он бросил нож на пол и уснул рядом. Мужчина проснулся от того, что через некоторое время приехали сотрудники полиции.

Суд вынес обвинительный приговор. При вынесении наказания было учтено то, что мужчина не погасил судимости и во время испытательного срока неоднократно привлекался к административной ответственности, мужчина ведет аморальный образ жизни, злоупотребляет спиртными напитками. Суд отменил прежние условные сроки и вынес приговор с реальным заключением. Становлянца взяли под стражу в зале суда. Ему предстоит провести год в колонии-поселении и выплатить штраф в 8 901 рубль.
1 320
#поножовщина #приговор
1

Комментарии (1)

комментарии обновляются
Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.

Сосед

5 минут назад
Почему не мести липецкие улицы? Может, и чище станет
ответить

Еще в рубрике

Избиение мужчины в Ельце могло быть криминальной разборкой
#избиение #Елец #полиция
Избиение мужчины в Ельце могло быть криминальной разборкой

1 минуту назад

Происшествия
Олег Королев: «Мне стало плохо за рулем. Я пытался не попасть в ДТП. А потом обратился к полицейским...
#Олег Королев
129
Олег Королев: «Мне стало плохо за рулем. Я пытался не попасть в ДТП. А потом обратился к полицейским...

сегодня, 10:48

Происшествия
Дело «оборотней в погонах» будут рассматривать в Данкове
#наркотики #суд
5
Дело «оборотней в погонах» будут рассматривать в Данкове

сегодня, 09:55

Происшествия
У поворота на «Парус» иномарка улетела в кювет и перевернулась
#ДТП
5
У поворота на «Парус» иномарка улетела в кювет и перевернулась

сегодня, 09:30

Происшествия
Попавший в ДТП автобус перевозил дорожных рабочих
#ДТП
4
Попавший в ДТП автобус перевозил дорожных рабочих

сегодня, 08:58

Происшествия
Девять человек пострадали в столкновении «Лады» с автобусом
#ДТП
Девять человек пострадали в столкновении «Лады» с автобусом

сегодня, 08:17

Происшествия