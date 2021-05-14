Изрезавший женщину сожитель уснул рядом с ножом

Становлянца отправили в колонию из-за избиения сожительницы. Важную роль в приговоре сыграли ранее неотбытые наказания.

Мировой судья Становлянского района вынес приговор местному безработному мужчине. Его обвинили умышленном причинении легкого вреда здоровью — мужчина избил и порезал свою сожительницу. Ранее он уже был судим за нелегальный оборот наркотиков и кражу, часть наказаний за эти преступления им была не погашена.



Как указано в приговоре, новое преступление мужчина совершил вечером 26 ноября. В этот вечер подсудимый и его любовница вместе выпивали. В какой-то момент мужчина заметил, что его спутницы нет дома. Он вышел на улицу и увидел ту в компании подруги. Неизвестно почему, мужчина решил, что сожительница бегала ему изменять. Хотя она вышла из дома в магазин за сигаретами. Пара ушла выяснять отношения домой. Между пьяным мужчиной и его сожительницей вспыхнула ссора. Подсудимый повалил свою сожительницу на пол и нанес ей серию ударов по голове, лицу и туловищу. На этом издевательство не закончилось: мужчина схватил нож и трижды вонзил его в плечи женщины. После этого он бросил нож на пол и уснул рядом. Мужчина проснулся от того, что через некоторое время приехали сотрудники полиции.



Суд вынес обвинительный приговор. При вынесении наказания было учтено то, что мужчина не погасил судимости и во время испытательного срока неоднократно привлекался к административной ответственности, мужчина ведет аморальный образ жизни, злоупотребляет спиртными напитками. Суд отменил прежние условные сроки и вынес приговор с реальным заключением. Становлянца взяли под стражу в зале суда. Ему предстоит провести год в колонии-поселении и выплатить штраф в 8 901 рубль.