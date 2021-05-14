Общество

54 минуты назад

В парке Флёрова установят пять каруселей

3 607
#благоустройство #парк
В парке Флёрова установят пять каруселей

Найден подрядчик на монтаж аттракционов.

МКУ «Центр Компетенции Грязинского муниципального района» завершил торги по поиску подрядчика на продолжение благоустройства парка имени Флёрова в районном центре. В 1 659 788 рублей чиновники оценили устройство площадок под аттракционы в парке. Победитель аукциона взял контракт по его начальной максимальной стоимости.

Подрядчик должен до 15 июня выполнить все возложенные на него работы. Они состоят из устройства площадок под пять аттракционов и монтаж дорожки между двух из них. Из технического задания понятно, что в парке Флёрова готовы поставить пять каруселей. Это «Шапито», «Сказка», «Твист», «Солнышко» и «Колокольчик». Известно, что первые три из них в начале этого года приобретал местный Дом культуры. Они обошлись почти в 4 млн рублей. Срок монтажа самих каруселей не оговаривается.

Обновленный парк Флёрова открыли в Грязях в 2019 году. Его благоустройство продолжается. В ходе текущего этапа благоустройства будут обновлены тротуары, появится ажурный амфитеатр, новые аттракционы и пешеходный фонтан.
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#благоустройство #парк

Комментарии (3)

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!!!

15 минут назад
Сквер полиции
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Грязи

16 минут назад
Очень нужны аттракционы, а то с нашей зарплатой 10,15 тыс. В Липецк не наездеешься детей на атракционах покатать.
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?

44 минуты назад
Ну какой это парк? В лучшем случае сквер
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