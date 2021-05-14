В парке Флёрова установят пять каруселей

Найден подрядчик на монтаж аттракционов.

МКУ «Центр Компетенции Грязинского муниципального района» завершил торги по поиску подрядчика на продолжение благоустройства парка имени Флёрова в районном центре. В 1 659 788 рублей чиновники оценили устройство площадок под аттракционы в парке. Победитель аукциона взял контракт по его начальной максимальной стоимости.



Подрядчик должен до 15 июня выполнить все возложенные на него работы. Они состоят из устройства площадок под пять аттракционов и монтаж дорожки между двух из них. Из технического задания понятно, что в парке Флёрова готовы поставить пять каруселей. Это «Шапито», «Сказка», «Твист», «Солнышко» и «Колокольчик». Известно, что первые три из них в начале этого года приобретал местный Дом культуры. Они обошлись почти в 4 млн рублей. Срок монтажа самих каруселей не оговаривается.



Обновленный парк Флёрова открыли в Грязях в 2019 году. Его благоустройство продолжается. В ходе текущего этапа благоустройства будут обновлены тротуары, появится ажурный амфитеатр, новые аттракционы и пешеходный фонтан.