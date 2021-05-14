В Липецке нашли полуподпольный бар

У организации было разрешение на торговлю спиртным: его отозвали из-за массы нарушений лицензионных требований.

Арбитражный суд Липецкой области рассмотрел заявление регионального управления потребительского рынка и ценовой политики в адрес организации «Дикая вишня». Чиновники ранее выдали компании лицензию на торговлю спиртным в баре на улице Фрунзе, но общепит не выдержал внеплановую проверку. Представители управления потребрынка потребовали в суде отозвать разрешение на реализацию спиртного.



Как указано в материалах суда, чиновники посетили бар с внеплановой проверкой. В ее ходе установили серию нарушений лицензионных требований. Так, бар работал без какой-либо вывески. В помещении не было книги жалоб и термометра, в баре нашли импортный алкоголь неизвестного происхождения. На администрацию подпольного бара составили протокол за нарушение лицензионных требований реализации спиртного. Предприятие оштрафовали на 100 000 рублей. Но владельцы бара его не оплатили. Из-за просрочки платежа действие лицензии приостановили, но штраф компания так и не оплатила. Тогда чиновники обратились в суд за аннулированием лицензии.



Арбитражный суд полностью удовлетворил заявление и лишил «Дикую вишню» лицензии на торговлю алкоголем. Также компании придется взять на себя судебные издержки.



