Общество

сегодня, 10:53

В Липецке нашли полуподпольный бар

1501
#алкоголь #штраф #торговля
1
В Липецке нашли полуподпольный бар

У организации было разрешение на торговлю спиртным: его отозвали из-за массы нарушений лицензионных требований.

Арбитражный суд Липецкой области рассмотрел заявление регионального управления потребительского рынка и ценовой политики в адрес организации «Дикая вишня». Чиновники ранее выдали компании лицензию на торговлю спиртным в баре на улице Фрунзе, но общепит не выдержал внеплановую проверку. Представители управления потребрынка потребовали в суде отозвать разрешение на реализацию спиртного.

Как указано в материалах суда, чиновники посетили бар с внеплановой проверкой. В ее ходе установили серию нарушений лицензионных требований. Так, бар работал без какой-либо вывески. В помещении не было книги жалоб и термометра, в баре нашли импортный алкоголь неизвестного происхождения. На администрацию подпольного бара составили протокол за нарушение лицензионных требований реализации спиртного. Предприятие оштрафовали на 100 000 рублей. Но владельцы бара его не оплатили. Из-за просрочки платежа действие лицензии приостановили, но штраф компания так и не оплатила. Тогда чиновники обратились в суд за аннулированием лицензии.

Арбитражный суд полностью удовлетворил заявление и лишил «Дикую вишню» лицензии на торговлю алкоголем. Также компании придется взять на себя судебные издержки.

1501
#алкоголь #штраф #торговля
1

Комментарии

комментарии обновляются
Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.

Еще в рубрике

В парке Флёрова установят пять каруселей
#благоустройство #парк
3
В парке Флёрова установят пять каруселей

54 минуты назад

Общество
Реконструкцию улицы Папина перенесли на 2023 год
#тендер #реконструкция #дорога
6
Реконструкцию улицы Папина перенесли на 2023 год

сегодня, 10:25

Общество
Евгения Уваркина: «Авторы памятника Николаю Угоднику указали на нем мое имя из благодарности»
#памятник Николаю Угоднику #Евгения Уваркина
36
Евгения Уваркина: «Авторы памятника Николаю Угоднику указали на нем мое имя из благодарности»

сегодня, 10:08

Общество
В Ельце снова перекрывают движение
#мост #ремонт #реконструкция
1
В Ельце снова перекрывают движение

сегодня, 08:43

Общество
Доброе утро, Липецк!
#доброе утро
3
Доброе утро, Липецк!

сегодня, 06:30

Общество
Липецкая вечЁрка: жесткое избиение в Ельце, сбитые на тротуаре женщины и реконструкция ЦУМа
#вечЁрка #избиение #ЦУМ
7
Липецкая вечЁрка: жесткое избиение в Ельце, сбитые на тротуаре женщины и реконструкция ЦУМа

вчера, 20:21

Общество