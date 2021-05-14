Новое о коронавирусе к 14 мая: ученые рассказали о симптомах коронавируса у детей

Американские ученые провели масштабное исследование и определили симптомы коронавирусной инфекции у детей, которые отличаются от «взрослого» течения болезни.



Американские исследователи из университета штата Алабамы в Бирмингеме провели масштабное исследование и установили, что у большинства детей с COVID-19 проявляются особые симптомы, которых нет у взрослых. Результаты их наблюдений опубликованы в британском научном журнале Scientific Reports, сообщают РИА Новости.



Раньше врачи уже отмечали, что СOVID-19 у детей проходит в более легкой форме, чем у взрослых. Теперь ученые выяснили, что и симптомы коронавирусной инфекции у взрослых и детей различаются. Исследователи проанализировали данные по 12 306 пациентам с COVID-19 и выявили, что у большинства детей, включенных в исследование, не было температуры, одышки, сухого кашля, которые обычно случаются у взрослых больных.



Так, около пятой части заразившихся детей, или 18,8% жаловались на лихорадку, недомогание, боли в мышцах и суставах. У шестой части, или 16,5% проявлялись респираторные симптомы, в том числе кашель и одышка, у 13% COVID-19 проходил с тошнотой, рвотой и диареей, у 8% – с сыпью и шелушением кожи, а у 4,8% коронавирус проявлял себя только головной болью. Госпитализация потребовалась только 672 детям из включенных в исследование - это 5,5% от общего числа обратившихся за медицинской помощью, что значительно меньше, чем среди взрослых пациентов. Среди детей, которые попали в больницы, оказалось практически одинаковое число мальчиков и девочек. И это еще одно отличие от взрослых пациентов, где количество госпитализированных мужчин больше, чем женщин.



Во время других исследований симптом «матового стекла» во время компьютерной томографии наблюдался всего у 3% детей. В тоже время он был зафиксирован у более половины взрослых больных.



Авторы исследования отметили, что из-за нечёткости симптомов коронавирусной инфекции, а иногда их полного отсутствия, до сих пор точно поставить диагноз при заражении коронавирусом детей возможно только при помощи теста. Исследователи считают, что клинические особенности протекания COVID-19 у детей и подростков, а также большое количество бессимптомных случаев в этой возрастной группе, требуют разработки особой процедуры скрининга в школах и других детских учреждениях. Это позволит оперативно предупредить распространение коронавируса.



Врачи наблюдали за тем, как переносят новую инфекцию дети, с начала пандемии. Так, в мае 2020 года китайские педиатры обнародовали данные о том, что зараженные коронавирусной инфекцией дети, страдают преимущественно желудочно-кишечными симптомами: рвотой, диареей и нарушением аппетита. Они рекомендовали рассматривать любые случаи расстройства ЖКТ, особенно при наличии лихорадки, как возможное проявление коронавирусной инфекции. В июле 2020 года журнал The Lancet Child & Adolescent Health представил исследование, в котором были собраны данные из 25 европейских стран. Наблюдения врачей из разных стран показали, что у большей части детей, включая младенцев, COVID-19 протекает в легкой форме. В то же время у 8% может развиться тяжелое заболевание, требующее интенсивной терапии и респираторной поддержки. Исследователи из Англии, Австрии, Испании и других европейских стран отмечали, что лихорадка была наиболее распространенным симптомом на начальных этапах заболевания. В сентябре 2020 года Роспотребнадзор представил данные по итогам первого полугодия заболевших детей в России – их было 8,4% от всех заболевших. У большинства новая коронавирусная инфекция протекала в легкой форме (49,9%). У 32,3% маленьких пациентов было подтверждено бессимптомное течение. Большинство заболевших детей переносили коронавирусную инфекцию с незначительным повышением температуры тела, першением или дискомфортом в горле, умеренным сухим кашлем, реже – с потерей обоняния и вкуса. По данным исследования Роспотребнадзора тяжелую форму болезни у детей регистрировали лишь в 0,2% всех случаев, что существенно ниже, чем у взрослых. Пневмонии диагностировали не более чем у 8% больных, преимущественно старше 7 лет.



На момент подготовки материала в мире зафиксировано 161 597 436 подтвержденных случаев инфицирования коронавирусом SARS-CoV-2. Общее число смертей от коронавирусной инфекции в мире составляет 3 352 762 человек, вылечились 131 951 170 заразившихся. В России выявлено 4,91 миллиона пострадавших, она опустилась на шестое место после США, Индии, Бразилии, Франции и Турции. Более 4 миллионов пострадавших – в Великобритании и Италии. Рубеж в три миллиона пострадавших от коронавирусной инфекции пересекли Испания, Германия, Аргентина и Колумбия. Свыше двух миллионов пострадавших отмечается в Польше, Иране, Мексике, Украине. Более миллиона заразившихся – в Перу, Индонезии, Чехии, ЮАР, Нидерландах, Канаде, Чили, Ираке, Филиппинах, Румынии, Швеции, Бельгии.





