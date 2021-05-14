В Ельце снова перекрывают движение

Ограничение в очередной раз вводится из-за реконструкции моста.

В Ельце на шесть ночей перекроют движение по мосту через реку Быстрая Сосна для демонтажа балок пролетного строения путепровода, сообщает администрация Ельца.



- Полностью будет прекращено движение с 00.00 до 05.00 в следующие дни: с пятницы 14.05 на субботу 15.05, с субботы 15.05 на воскресенье 16.05, с воскресенья 16.05 на понедельник 17.05, с пятницы 21.05 на субботу 22.05, с субботы 22.05 на воскресенье 23.05, с воскресенья 23.05 на понедельник 24.05. Просим отнестись с пониманием и скорректировать по необходимости маршрут движения по городу, - обращаются к автомобилистам власти.



Реконструкция автомобильного моста началась в январе 2020 года. Первоначально на все работы отводились 25 месяцев. Подрядчик должен завершить реконструкцию к 875-летию города, то есть к сентябрю 2021 года.



Пока реконструировался мост, по одной его части осуществлялось реверсивное движение, из-за чего на въезде в центр города с Засосенской части и обратно скапливались огромные пробки. В конце апреля было введено двухполосное движение.