Общество

28 минут назад

В Ельце снова перекрывают движение

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#мост #ремонт #реконструкция
В Ельце снова перекрывают движение

Ограничение в очередной раз вводится из-за реконструкции моста.

В Ельце на шесть ночей перекроют движение по мосту через реку Быстрая Сосна для демонтажа балок пролетного строения путепровода, сообщает администрация Ельца.

- Полностью будет прекращено движение с 00.00 до 05.00 в следующие дни: с пятницы 14.05 на субботу 15.05, с субботы 15.05 на воскресенье 16.05, с воскресенья 16.05 на понедельник 17.05, с пятницы 21.05 на субботу 22.05, с субботы 22.05 на воскресенье 23.05, с воскресенья 23.05 на понедельник 24.05. Просим отнестись с пониманием и скорректировать по необходимости маршрут движения по городу, - обращаются к автомобилистам власти.

Реконструкция автомобильного моста началась в январе 2020 года. Первоначально на все работы отводились 25 месяцев. Подрядчик должен завершить реконструкцию к 875-летию города, то есть к сентябрю 2021 года.

Пока реконструировался мост, по одной его части осуществлялось реверсивное движение, из-за чего на въезде в центр города с Засосенской части и обратно скапливались огромные пробки. В конце апреля было введено двухполосное движение.
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#мост #ремонт #реконструкция

Комментарии (1)

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Эх

11 минут назад
Этот тот город где бьют днем у администрации на глазах ментов....
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