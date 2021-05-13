В Липецке начало дорожать авиационное топливо

Цена у поставщика выросла сразу на 3,5%.

Федеральное агентство воздушного транспорта провело мониторинг цен на авиационное топливо в регионах России. Аналитики отметили подорожание тонны керосина в Липецке.



По данным Росавиации, стоимость тонны авиационного топлива у поставщиков в Липецке раньше варьировалась от 40 800 до 40 852 рублей. Теперь цена тонны керосина колеблется в пределах 40 800 - 42 266 рублей. Сразу на 3,5% авиационная горючка подорожала у ОГУП «Липецкий аэропорт». При этом стоимость керосина у частной компании из Липецка не изменилась.



В разрезе цен на авиационное топливо среди регионов Центрального Черноземья, Липецк теперь - не самое выгодное предложение. Самое дешевое топливо оказалось у поставщика в Курске - 42 265 рублей за тонну. Дороже всего самолеты заправить в Воронеже - 46 220 рублей за тонну. Самый большой рост стоимости керосина наблюдается в Белгороде — на 17,6%, до 43 400 рублей.



Напомним, последний раз авиационное топливо заметно дрожало в Липецке в 2018 году. В ноябре она увеличилась на 6,2% и составила 49 000 рублей за тонну.