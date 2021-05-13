Общество

сегодня, 10:22

В Липецке начало дорожать авиационное топливо

4 486
#топливо #керосин #аэропорт
В Липецке начало дорожать авиационное топливо

Цена у поставщика выросла сразу на 3,5%.

Федеральное агентство воздушного транспорта провело мониторинг цен на авиационное топливо в регионах России. Аналитики отметили подорожание тонны керосина в Липецке.

По данным Росавиации, стоимость тонны авиационного топлива у поставщиков в Липецке раньше варьировалась от 40 800 до 40 852 рублей. Теперь цена тонны керосина колеблется в пределах 40 800 - 42 266 рублей. Сразу на 3,5% авиационная горючка подорожала у ОГУП «Липецкий аэропорт». При этом стоимость керосина у частной компании из Липецка не изменилась.

В разрезе цен на авиационное топливо среди регионов Центрального Черноземья, Липецк теперь - не самое выгодное предложение. Самое дешевое топливо оказалось у поставщика в Курске - 42 265 рублей за тонну. Дороже всего самолеты заправить в Воронеже - 46 220 рублей за тонну. Самый большой рост стоимости керосина наблюдается в Белгороде — на 17,6%, до 43 400 рублей.

Напомним, последний раз авиационное топливо заметно дрожало в Липецке в 2018 году. В ноябре она увеличилась на 6,2% и составила 49 000 рублей за тонну.
4 486
#топливо #керосин #аэропорт

Комментарии (4)

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Придется

7 минут назад
продавать свой самолет ,а не хотелось бы !
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леонид

27 минут назад
кому это интересно .вы че там курите
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Пора

55 минут назад
Закрыть этот аэропорт и отдать под мусорный полигон.
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Артурчик

сегодня, 10:44
Генералу аэропорта не хватает.
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