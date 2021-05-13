Происшествия

20 минут назад

Водитель эвакуатора из-за чужой обиды стал угонщиком

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#угон #кража
Водитель эвакуатора из-за чужой обиды стал угонщиком

Мужчину втянула в преступление пьяная компания.

10 мая в городской отдел полиции в Ельце обратился 26-летний мужчина. Он рассказал, что у него угнали автомобиль. Сотрудники полиции выехали на место происшествия, опросили потерпевшего, очевидцев и свидетелей произошедшего и установили, что ночью там компания мужчин распивала алкогольные напитки.

- Как выяснилось позже, мужчины решили похитить данный автомобиль, они думали, что хозяин машины обидел их общую знакомую и таким образом, они пытались ему «отомстить». Кто-то из компании предложил вызвать эвакуатор, а когда тот приехал, один из мужчин сказал, что транспортное средство находится в его собственности, но ключей с собой нет. Водитель, поверив словам гражданина, отвёз машину по указанному последним адресу и оставил её там, - сообщает елецкая полиция.

Потерпевший, выйдя на работу, обнаружил, что припаркованного им во дворе накануне вечером автомобиля нет. После чего он сразу же обратился в полицию. Было возбуждено уголовное дело. Полиция установила личности подозреваемых в угоне. Ими оказались ранее судимый 21-летний житель Елецкого района и 36-летний ельчанин. Они находятся под подпиской о невыезде.
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#угон #кража

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