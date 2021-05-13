После трагедии в Казани с липецкими учителями проводят инструктажи

Учителя повторяют порядок действий в экстренных ситуациях.

После трагедии в Казани с сотрудниками образовательных учреждений проводят дополнительные инструктажи по порядку действий в случае ЧС. Учителя повторяют порядок действий в экстренных ситуациях.Напомним, в школах усилены меры безопасности в связи с произошедшей 11 мая трагедией в гимназии № 175 города Казани. В ближайшее время пройдут проверки состояния защищённости образовательных организаций, будут проводить разъяснительную работу в педагогических коллективах, классные часы о законопослушном поведении, общешкольные родительские собрания. Предусмотрена даже работа со школами представителя антикризисного подразделения или городской службы экстренной психологической помощи.