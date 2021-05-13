Общество

26 минут назад

После трагедии в Казани с липецкими учителями проводят инструктажи

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#Казань #стрельба #школа
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После трагедии в Казани с липецкими учителями проводят инструктажи

Учителя повторяют порядок действий в экстренных ситуациях.

После трагедии в Казани с сотрудниками образовательных учреждений проводят дополнительные инструктажи по порядку действий в случае ЧС. Учителя повторяют порядок действий в экстренных ситуациях.


Напомним, в школах усилены меры безопасности в связи с произошедшей 11 мая трагедией в гимназии № 175 города Казани. В ближайшее время пройдут проверки состояния защищённости образовательных организаций, будут проводить разъяснительную работу в педагогических коллективах, классные часы о законопослушном поведении, общешкольные родительские собрания. Предусмотрена даже работа со школами представителя антикризисного подразделения или городской службы экстренной психологической помощи.

3 238
#Казань #стрельба #школа
1

Комментарии (3)

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Весна

6 минут назад
Учителя сами страдают и погибают в таких ситуациях. А как насчет охраны школ? Нет денег на охранников- мужчин? И что, деньги важней человеческих жизней? Что могут замордованные учителя? Разве не задача правоохранителей защищать школы? Или они могут только разгонять и не допускать пикеты и митинги?
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Ревизор

10 минут назад
Почему бы в школу вместо охраника , не поставить сотрудника росгвардии? А то сидят в машинах и 5 точку насиживают от безделия
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Ухх

15 минут назад
Безопасность людей удел силовиков, дайте учителям выполнять свои прямые обязаннасти!
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