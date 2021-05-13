Стоять-идти. На углу улицы Советской и площади Победы заработал альтернативный светофор

Департамент дорожного хозяйства и благоустройства мэрии направит к нему докторов.

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Сегодня на углу улицы Советской и площади Победы заработал альтернативный светофор. Он одновременно показывает пешеходам запрещающий и разрешающий сигналы на переход дороги. Люди путаются и не знают, какому человечку верить: зеленому или красному?



В департаменте дорожного хозяйства и благоустройства мэрии пообещали направить к этому светофорному объекту ремонтную бригаду.