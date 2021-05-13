Общество

сегодня, 08:55

Стоять-идти. На углу улицы Советской и площади Победы заработал альтернативный светофор

3 1097
#светофор
Стоять-идти. На углу улицы Советской и площади Победы заработал альтернативный светофор

Департамент дорожного хозяйства и благоустройства мэрии направит к нему докторов.

Загрузка плеера
Сегодня на углу улицы Советской и площади Победы заработал альтернативный светофор. Он одновременно показывает пешеходам запрещающий и разрешающий сигналы на переход дороги. Люди путаются и не знают, какому человечку верить: зеленому или красному?

В департаменте дорожного хозяйства и благоустройства мэрии пообещали направить к этому светофорному объекту ремонтную бригаду.
3 1097
#светофор

Комментарии (3)

комментарии обновляются
Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.

Рыбы бы

18 минут назад
Татьяна, рекомендуем начинать тренировки с меньшего количества полос - рядом с нашим каффэ
ответить

Роза

сегодня, 09:10
Хотели как лучше, а получилось, то что получилось, ещё и штрафов понапишут, за несоблюдение правил уличного движения!
ответить

Татьяна

сегодня, 09:09
А ещё научите меня бегать под сигналы светофора. Автомобилисту отвели достаточно времени, а пешеход должен перелететь улицу. А у нас что, нет стариков или детей * . Попробуйте 6 полос проскочить за 16 секунд. А у меня ноги больные и я должна проскользнуть за это время перед машинами. Хорошо, если кто-то достаточно терпеливый. А в основном, не успел загореться желтый, уже по газам, пешеход должен взмыть в воздух и освободить трассу. И это сделано не на одном светофоре, а практически на всех по проспекту Победы.
ответить

Еще в рубрике

После трагедии в Казани с липецкими учителями проводят инструктажи
#Казань #стрельба #школа
3
После трагедии в Казани с липецкими учителями проводят инструктажи

26 минут назад

Общество
«НЛО» добралось до Ельца
#НЛО
9
«НЛО» добралось до Ельца

сегодня, 08:26

Общество
Доброе утро, Липецк!
#доброе утро
Доброе утро, Липецк!

сегодня, 06:30

Общество
Липецкая вечЁрка: погром в окрестностях проспекта Победы, кадровые перестановки в мэрии и пляж к сез...
#вечЁрка #погром #кадры
16
Липецкая вечЁрка: погром в окрестностях проспекта Победы, кадровые перестановки в мэрии и пляж к сез...

вчера, 20:21

Общество
Липецкие медсестры и медбратья принимают поздравления с профессиональным праздником
#здравоохранение #День медсестёр #Михаил Тарасенко
Липецкие медсестры и медбратья принимают поздравления с профессиональным праздником

вчера, 18:53

Общество
Андрей Филатов: «Переболевший СOVID-19 не получает постоянной защиты от инфекции»
#коронавирус
44
Андрей Филатов: «Переболевший СOVID-19 не получает постоянной защиты от инфекции»

вчера, 16:32

Общество