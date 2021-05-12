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24 минуты назад

Бывшего мэра Екатеринбурга арестовали за организацию незаконных митингов

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#Ройзман #арест #митинг

Бывший глава Екатеринбурга Евгений Ройзман арестован на девять суток. Такое постановление вынес Октябрьский райсуд города.

Экс-мэр Екатеринбурга Евгений Ройзман арестован на 9 суток решением суда за организацию несанкционированного митинга 31 января, - передает РИА Новости.

Дело слушалось в Октябрьском районном суде Екатеринбурга, бывшего мэра города обвиняли в организации публичного мероприятия без подачи в установленном порядке уведомления о его проведении по части 2 статьи 20.2 КоАП.

"Суд постановил Ройзмана признать виновным и назначить ему наказание в виде административного ареста на срок девять суток", — объявил судья. Ройзман свою вину не признал.

Сторона обвинения настаивала, что Ройзман опубликовал на своей странице в Twitter сообщение с призывом выходить на акцию, которое зарепостили более 200 человек, при этом он указал дату и место несогласованного мероприятия. Это действие, считало обвинение, приравнивается как побуждение к участию.

Защита экс-мэра Екатеринбурга Евгения Ройзмана будет обжаловать решение суда о его аресте, - рассказала радиостанции "Эхо Москвы" адвокат политика Юлия Федотова.

"На Ройзмана сегодня составили три протокола. За 21 апреля одновременно и организация, и участие, за 31 января только организацию, но за участие он уже был осужден ранее. Здесь нарушается основополагающий принцип права, по которому никого нельзя осудить дважды за одно и тоже правонарушение. Мы будем обжаловать решение вплоть до ЕСПЧ. Наша позиция по всем протоколам – нет никакого ни состава, ни события правонарушения. Нельзя ограничить право на свободу собраний и нельзя ограничить право человека выступать по теме, в которой он разбирается, а именно в том, что касается местного самоуправления, муниципального депутатства", — сообщила представитель защиты.
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#Ройзман #арест #митинг

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