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В Казани похоронили погибшую при нападении на школу учительницу
26-летняя учительница английского языка Эльвира Игнатьева была убита в результате стрельбы в школе города Казань. Она закрыла собой ребенка.
Игнатьева вышла в коридор, когда началась стрельба в школе, и была застрелена 19-летним бывшим студентом местного колледжа Ильназом Галявиевым. При этом девушка смогла спасти одного из школьников. Она отвела его подальше от стрелявшего и прикрыла его собой, когда тот зашел в класс.
Отмечается, что девушка собиралась уволиться из школы после окончания учебного года.
По словам матери школьницы, чьим классным руководителем являлась Игнатьева, учитель всегда была доброй и отзывчивой, - передает Lenta.ru.
"Я до сих пор не верю, наверное, и не поверю — мы не могли с ней выйти на связь, когда все это началось", — вспомнила она.
Последняя история в ее аккаунте в соцсетях была опубликована меньше суток назад, в ней она рассказала о работе сайта "Мечта ветерана", где помогают пенсионерам. В соцсетях 26-летняя преподавательница писала, что 1 сентября 2020 года она пошла в школу в 19-й раз, - передает ФАН.
12 мая хоронят также двух погибших детей. 14-летние мальчик и девочка были двоюродными братом и сестрой и учились в одном классе.
Стрельба в казанской школе №175 произошла утром 11 мая. 19-летний выпускник гимназии Ильназ Галявиев пришел туда и открыл стрельбу по детям и учителям. Погибли 9 человек, более 20 получили разные ранения. Стрелявший задержан. 12 мая в Татарстане объявлен днем траура по жертвам трагедии. По всей стране люди несут цветы и свечи к стихийным мемориалам, - передает НТВ.