Происшествия

10 минут назад

В Тербунском районе уничтожили мину времен Великой Отечественной войны

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#мина #снаряд
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В Тербунском районе уничтожили мину времен Великой Отечественной войны

Мина была обнаружена в поле в трех километрах от деревни Плотки.

Вчера в 15:00 на полигоне Тербунского района сотрудниками аварийно-спасательного отряда Управления государственной противопожарной спасательной службы Липецкой области была уничтожена 120-миллиметровая минометная мина времен Великой Отечественной войны.

Как сообщает пресс-служба УГПСС, мина была обнаружена в поле в трех километрах от деревни Плотки Тербунского района.


54
#мина #снаряд
1

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