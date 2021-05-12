Происшествия
10 минут назад
В Тербунском районе уничтожили мину времен Великой Отечественной войны
Мина была обнаружена в поле в трех километрах от деревни Плотки.
Вчера в 15:00 на полигоне Тербунского района сотрудниками аварийно-спасательного отряда Управления государственной противопожарной спасательной службы Липецкой области была уничтожена 120-миллиметровая минометная мина времен Великой Отечественной войны.
Как сообщает пресс-служба УГПСС, мина была обнаружена в поле в трех километрах от деревни Плотки Тербунского района.
Как сообщает пресс-служба УГПСС, мина была обнаружена в поле в трех километрах от деревни Плотки Тербунского района.