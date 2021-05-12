Общество

19 минут назад

Липчанам для счастья нужно в месяц 137 тысяч рублей

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#соцопрос #финансы
Липчанам для счастья нужно в месяц 137 тысяч рублей

Жители Липецкой области оказались одними из самых неприхотливых в своих финансовых  желаниях 

РИА Новости опубликовали данные исследования одного из рекрутинговых агентств, которое провело массовый опрос жителей российских городов о желаемой сумме в месяц, которая сделала бы их счастливыми.

«Чтобы чувствовать себя счастливыми, россиянам в среднем нужно 173 тысячи рублей в месяц. Это больше, чем в январе (166 тысяч рублей), однако, к примеру, в 2017 году счастье оценивали в 184 тысячи рублей ежемесячно», — говорится в исследовании. Для сравнения, среднестатистическое счастье в 2015 году оценивалось россиянами в 175 тысяч рублей в месяц, в 2018 году — 159 тысяч, в 2019 году — 161 тысячу, а в 2020 году — 155 тысяч рублей.

Среди жителей мегаполисов страны самые высокие денежные аппетиты — в столице. В Москве для счастья нужно 224 тысячи рублей в месяц. Жителям Владивостока нужно 200 тысяч рублей в месяц, Ростова-на-Дону — 195 тысяч, Санкт-Петербурга — 183 тысячи рублей. "Самые скромные же притязания — у жителей Кирова (132 тысячи рублей в месяц), Оренбурга (136 тысяч рублей) и Липецка (137 тысяч рублей), — отмечается в исследовании.

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#соцопрос #финансы

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