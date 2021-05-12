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сегодня, 13:12
Мишустин назвал причиной роста цен на продукты жадность производителей
Увеличение российскими экспортерами цен на товары вслед за мировыми подтолкнуло ускорение инфляции в России.
Премьер-министр Михаил Мишустин, выступая с ежегодным отчетом правительства в Госдуме, заявил, что у российских властей есть средства борьбы с теми, кто решил нажиться на ажиотажном спросе, - пишет "Российская газета".
Низкие процентные ставки и необеспеченные товарами деньги на рынке разогнали инфляцию в мире, вызвали удорожание продуктов питания.
По его словам, многие предприниматели, не желая терять выгоду, подняли внутренние цены вслед за мировыми.
Правительство РФ применило гибкий подход, чтобы сдержать цены на социально значимые продукты, сделав выбор в пользу экономических инструментов. Для ряда продовольственных товаров ввели долгосрочные компенсационные механизмы, снижающие зависимость внутренних цен от мировых. Теперь эта экспортная пошлина в виде субсидий возвращается производителям. Дополнительно около 15 миллиардов рублей было выделено производителям муки, хлеба, сахара, агробизнесу, который поставляет продукцию на внутренний рынок.
Премьер-министр при этом заявил, что в 2020 году российский АПК подтвердил рекордные темпы роста, собрал хороший урожай зерновых и масличных, увеличил производство мяса и молока, вырастил больше овощей и фруктов, - передает РБК.
"Результат сдерживания цен, конечно, никого из нас полностью не устраивает, - признал Мишустин. - Но если бы не предпринятые меры, обсуждать пришлось бы не их эффективность, а взрывной, неконтролируемый рост цен". "Мы за то, чтобы наши производители зарабатывали на экспорте. Но не в ущерб интересам главных своих покупателей, которые живут в России", - сообщил Мишустин.
Еще одной причиной роста цен он назвал "жадность отдельных производителей и торговых сетей" и напомнил: "У правительства достаточно инструментов, чтобы обуздать аппетиты тех, кто наживается на ажиотажном спросе во всех сферах".
Низкие процентные ставки и необеспеченные товарами деньги на рынке разогнали инфляцию в мире, вызвали удорожание продуктов питания.
По его словам, многие предприниматели, не желая терять выгоду, подняли внутренние цены вслед за мировыми.
Правительство РФ применило гибкий подход, чтобы сдержать цены на социально значимые продукты, сделав выбор в пользу экономических инструментов. Для ряда продовольственных товаров ввели долгосрочные компенсационные механизмы, снижающие зависимость внутренних цен от мировых. Теперь эта экспортная пошлина в виде субсидий возвращается производителям. Дополнительно около 15 миллиардов рублей было выделено производителям муки, хлеба, сахара, агробизнесу, который поставляет продукцию на внутренний рынок.
Премьер-министр при этом заявил, что в 2020 году российский АПК подтвердил рекордные темпы роста, собрал хороший урожай зерновых и масличных, увеличил производство мяса и молока, вырастил больше овощей и фруктов, - передает РБК.
"Результат сдерживания цен, конечно, никого из нас полностью не устраивает, - признал Мишустин. - Но если бы не предпринятые меры, обсуждать пришлось бы не их эффективность, а взрывной, неконтролируемый рост цен". "Мы за то, чтобы наши производители зарабатывали на экспорте. Но не в ущерб интересам главных своих покупателей, которые живут в России", - сообщил Мишустин.
Еще одной причиной роста цен он назвал "жадность отдельных производителей и торговых сетей" и напомнил: "У правительства достаточно инструментов, чтобы обуздать аппетиты тех, кто наживается на ажиотажном спросе во всех сферах".