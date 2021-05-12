Происшествия
59 минут назад
В школах Липецкой области прошли минуты молчания и линейки памяти
Накануне в школе в Казани погибли 9 человек, в том числе 7 детей.
Как сообщает пресс-служба управления образования и науки Липецкой области, уроки в школах Липецкой области сегодня начались с минуты молчания в память о погибших при стрельбе в гимназии №175 в Казани.
Во многих образовательных учреждениях проходят линейки памяти. Например, на линейку памяти сегодня выстроились у школы ученики гимназии №64 и лицея №66 города Липецка.
Накануне в управлении образования и науки Липецкой области прошло совещание с руководителями муниципальных отделов образования, директорами школ, колледжей и подведомственных организаций. Начальник управления Лилия Загеева озвучила рекомендации по организации действий участников образовательных отношений в кризисных ситуациях. В ближайшие дни должна быть проведена комплексная проверка систем безопасности образовательных учреждений региона.
Ранее министр просвещения России Сергей Кравцов подписал письмо с рекомендациями для регионов по усилению мер безопасности в образовательных организациях в связи с произошедшей 11 мая трагедией в гимназии № 175 г. Казани. Документ содержит правила, обеспечивающие сохранение жизни, здоровья как обучающихся, так и работников образовательных организаций.
По всей стране в образовательных учреждениях проверки состояния защищённости организаций, проведут разъяснительную работу в педагогических коллективах, классные часы о законопослушном поведении, общешкольные родительские собрания.
Фото - vk.com
Во многих образовательных учреждениях проходят линейки памяти. Например, на линейку памяти сегодня выстроились у школы ученики гимназии №64 и лицея №66 города Липецка.
Накануне в управлении образования и науки Липецкой области прошло совещание с руководителями муниципальных отделов образования, директорами школ, колледжей и подведомственных организаций. Начальник управления Лилия Загеева озвучила рекомендации по организации действий участников образовательных отношений в кризисных ситуациях. В ближайшие дни должна быть проведена комплексная проверка систем безопасности образовательных учреждений региона.
Ранее министр просвещения России Сергей Кравцов подписал письмо с рекомендациями для регионов по усилению мер безопасности в образовательных организациях в связи с произошедшей 11 мая трагедией в гимназии № 175 г. Казани. Документ содержит правила, обеспечивающие сохранение жизни, здоровья как обучающихся, так и работников образовательных организаций.
По всей стране в образовательных учреждениях проверки состояния защищённости организаций, проведут разъяснительную работу в педагогических коллективах, классные часы о законопослушном поведении, общешкольные родительские собрания.
Фото - vk.com
Билли Кид
липчанка
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Сгоняют детей
Алькаш
Согласна с учителем
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Житель
Учитель.