Происшествия

59 минут назад

В школах Липецкой области прошли минуты молчания и линейки памяти

9 924
#Казань #школа #стрельба
В школах Липецкой области прошли минуты молчания и линейки памяти

Накануне в школе в Казани погибли 9 человек, в том числе 7 детей.

Как сообщает пресс-служба управления образования и науки Липецкой области, уроки в школах Липецкой области сегодня начались с минуты молчания в память о погибших при стрельбе в гимназии №175 в Казани.

Во многих образовательных учреждениях проходят линейки памяти. Например, на линейку памяти сегодня выстроились у школы ученики гимназии №64 и лицея №66 города Липецка.

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Накануне в управлении образования и науки Липецкой области прошло совещание с руководителями муниципальных отделов образования, директорами школ, колледжей и подведомственных организаций. Начальник управления Лилия Загеева  озвучила рекомендации по организации действий участников образовательных отношений в кризисных ситуациях.  В ближайшие дни должна быть проведена комплексная проверка систем безопасности образовательных учреждений региона.

Ранее министр просвещения России Сергей Кравцов подписал письмо с рекомендациями для регионов по усилению мер безопасности в образовательных организациях в связи с произошедшей 11 мая трагедией в гимназии № 175 г. Казани. Документ содержит правила, обеспечивающие сохранение жизни, здоровья как обучающихся, так и работников образовательных организаций.

По всей стране в образовательных учреждениях проверки состояния защищённости организаций, проведут разъяснительную работу в педагогических коллективах, классные часы о законопослушном поведении, общешкольные родительские собрания. 

Фото -  vk.com

 


9 924
#Казань #школа #стрельба

Комментарии (9)

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Билли Кид

7 минут назад
Сгоняют детей, как на митинг АппАзиции?
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липчанка

7 минут назад
А когда отменили масочный режим? Все без масок
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###

13 минут назад
Алькаш, точно . Подходи и взрывай. Все в сборе! Идиоты!
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Сгоняют детей

14 минут назад
Алькаш, как баранов. Это понты, а не скорбь.
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Алькаш

20 минут назад
В каждой школе по линейке,В каждой школе скопления людей.Рай для террориста.Кто-нибудь головой думает?
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Согласна с учителем

22 минуты назад
Пока не будет серьезного и грамотного подхода, без очковтирательства, без хорошей мины при плохой игре, к организации занятости детей,- ничего хорошего не будет. Хватив считать, что все в этом важном направлении прекрасно. Давайте честно, без лукавства подойдём к этой теме и начнём работать.Если кому- то из должностных лиц кажется, что все у нас а этом направлении замечательно, то это лишь говорит о незнании ситуации иди л неспособности руководителей реально её оценить.
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Понеслось!

25 минут назад
Линейки. Совещания. И прочая мура.
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Житель

26 минут назад
Администрацию охраняют за бюджетные деньги а школы за родительские. Как может противостоять пенсионерка преступнику и посты должны быть на входе а не внутри.
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Учитель.

39 минут назад
Надо занимать как можно больше свободное время детей. Внеурочная интересная, увлекательная, творческая работа просто необходима.
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