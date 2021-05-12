Общество

11 минут назад

Участок под снесенным «Спутником» перемежуют

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#кинотеатр #Спутник #межевание
Участок под снесенным «Спутником» перемежуют

Выдано разрешение на разработку проектной документации.

Региональное управление строительства и архитектуры выдано ООО «Поликолор» разрешение на подготовку проекта внесения изменений в планировку участка на площади Победы. Речь идет о небольшом участке, который сейчас превратился в большую лужу, где поселились утки: пару лет назад тут был кинотеатр «Спутник». Проект планировки и проект межевания застройщик будет делать за собственный счет. На разработку документации отведено полгода.

Здание кинотеатра «Спутник» на площади Победы в Липецке возвели в середине XX века. Прекративший работу в 90-е годы, в начале 2000-х он был отремонтирован и принял зрителей уже в обновленном виде. Однако осенью 2013 года кинотеатр из-за нерентабельности закрыли. Кинотеатр прекратил свою работу в 2013 году. В 2018 году здание снесли, несмотря на то, что у реноватора площади было разрешение лишь на реконструкцию помещений. На площадях кинотеатра планировали и планируют сделать административный центр. Для того, чтобы грамотно и юридически правильно вписать новое здание в участок и проводится новое межевание. О создании на месте под кинотеатром общественного пространства речи не идет: участок давно выделен именно под офисное здание.
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#кинотеатр #Спутник #межевание

Комментарии (2)

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неадекватная женщина со вкусом

3 минуты назад
С нетерпением ждём в этом месте вентфасадную конюшню, такую же красивую, как ТЦ Победа
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Александр

5 минут назад
Вот где идеальное место под новый фонтан))) Лучше убрать Фонтан на Пл Мира а там сделать новый)
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