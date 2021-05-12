Общество

сегодня, 11:40

Липчане принесли цветы к мемориалу в Верхнем парке

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#стрельба в Казани #траур
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Липчане принесли цветы к мемориалу в Верхнем парке

Стихийная акция прошла без громких речей.

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Сегодня днем к памятнику павшим в годы Великой Отечественной войны детям 10-15 липчан возложили цветы. Каждый из пришедших узнал о траурной акции в память о погибших в Казани детях по-разному: кому-то написали в чат, кто-то увидел репост в соцсети, кого-то сюда сегодня привело сердце. Памятник детям в Верхнем парке редко посещают по праздничным мотивам. Обычно здесь проходят траурные акции. Все чаще – незапланированные. Например, как весной 2018 года после кемеровской трагедии – пожара в «Зимней вишне».

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И казанская трагедия не оставила липчан безучастными. Горожане принесли к монументу цветы и свечи. Никаких митингов, громких фраз и согнанных по разнарядке «сверху» в парке не было. 

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Напомним, утром 11 мая произошло вооруженное нападение на казанскую гимназию №175. Бывший ученик школы ворвался в здание с ружьем и взрывным устройством. В результате стрельбы погибли девять человек, семь из них — дети. Пострадали 23 человека, 20 из них — дети. Злоумышленника задержали.



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#стрельба в Казани #траур
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Комментарии (12)

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Как гость
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Гостья

11 минут назад
Смотрела в интернете,как ведёт себя задержанный.Я повидала многое и мне страшно. Страшно как он озлоблен на жизнь и может поэтому так поступил.А как относимся мы порой к своим детям,? Мой и не мой,хочу плачу на его содержание,хочу нет. Любить надо своих деток ,очень любить. Тогда и они нас любить будут и не будет у нас детских домов и искалеченных детских судеб. Больно и страшно,за детей наших и внуков страшно.
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Кроули

13 минут назад
Чему только не поклоняются!!! Только не творцу вселенной.
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Гостья

21 минуту назад
Давайте вместе помолчим,как над могилами безвинно погибшими детьми.Помолчим и пусть наши строки сочувствия будут поддержкой всем близким в чьи семьи пришло такое горе. Скорбим вместе с вами.
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А может

22 минуты назад
Незпланированные акции только за навального запрещают? Просто интересно с точки зрения законности.
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**

24 минуты назад
весёлый, согласна. И в церквях попы бы сняли короны и золотые часы и плащи золотые в три метра.
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Липчанин

26 минут назад
На фото явно просматривается массовость стихийное акции
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Гостья

26 минут назад
Не показуха это гость,а момент сопереживания чужому горю. Трагедия в школе,а там учатся наши дети Не спокойно в мире не успокаиваются террористы ,они среди нас,живут среди нас,представляя угрозу обществу. Мир меняется в худшую сторону и об этом кричать надо и принимать должные меры.
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Липчанка

29 минут назад
Всё верно, сердце плачет у всех! Царствие Небесное погибшим. Выздоровления пострадавшим!
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Гостья

34 минуты назад
Ничего нет горше и скорбленнее,когда плачут и гибнут невинные дети... Люди,помните что это Дети! Они никому не принесли зла,а их лишили жизни.Учительница ,молодая женщина встала на их защиту и не смогла,не пожалел ее убийца. Очень жаль и не возможно исправить ситуацию. Для тех кто остался жив это урок жизни,суровый урок. И для всех нас урок,скорбный урок. Скором вместе со всем народом.
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Гость

44 минуты назад
И это надо было снимать....принесли бы молча ,возложили цветы в память о погибших....зачем показуху на чужом горе делать???
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