Общество
сегодня, 11:40
Липчане принесли цветы к мемориалу в Верхнем парке
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Стихийная акция прошла без громких речей.
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Сегодня днем к памятнику павшим в годы Великой Отечественной войны детям 10-15 липчан возложили цветы. Каждый из пришедших узнал о траурной акции в память о погибших в Казани детях по-разному: кому-то написали в чат, кто-то увидел репост в соцсети, кого-то сюда сегодня привело сердце. Памятник детям в Верхнем парке редко посещают по праздничным мотивам. Обычно здесь проходят траурные акции. Все чаще – незапланированные. Например, как весной 2018 года после кемеровской трагедии – пожара в «Зимней вишне».
И казанская трагедия не оставила липчан безучастными. Горожане принесли к монументу цветы и свечи. Никаких митингов, громких фраз и согнанных по разнарядке «сверху» в парке не было.
Напомним, утром 11 мая произошло вооруженное нападение на казанскую гимназию №175. Бывший ученик школы ворвался в здание с ружьем и взрывным устройством. В результате стрельбы погибли девять человек, семь из них — дети. Пострадали 23 человека, 20 из них — дети. Злоумышленника задержали.
И казанская трагедия не оставила липчан безучастными. Горожане принесли к монументу цветы и свечи. Никаких митингов, громких фраз и согнанных по разнарядке «сверху» в парке не было.
Напомним, утром 11 мая произошло вооруженное нападение на казанскую гимназию №175. Бывший ученик школы ворвался в здание с ружьем и взрывным устройством. В результате стрельбы погибли девять человек, семь из них — дети. Пострадали 23 человека, 20 из них — дети. Злоумышленника задержали.
12 1533
Комментарии (12)
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Кроули
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А может
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Липчанин
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Липчанка
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