Для разгрузки улицы Липовской изменен режим светофора у перекрестка с улице Гагарина

Время действия зеленого сигнала увеличено на четыре секунды.

12 мая сотрудники Центра организации дорожного движения, чтобы разгрузить улицу Липовскую, нагрузка на которую увеличилась после перекрытия улицы Зегеля, решили увеличить продолжительность зелёного сигнала светофора, разрешающего выезд на улицу Гагарина с 20 до 24 секунд.- В ЦОДД также отмечают, что это решение не окончательное, режимы работы светофора могут быть изменены при необходимости, - сообщает пресс-служба администрации Липецка

Ремонт на улице Зегеля проводят в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги». Здесь заменят покрытие проезжей части и пешеходных зон, обновят дождеприёмные решётки, бордюры, дорожные знаки и разметку. Сейчас рабочие демонтируют плиточное покрытие тротуаров, затем начнется фрезерование проезжей части.