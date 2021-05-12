50 минут назад
Для разгрузки улицы Липовской изменен режим светофора у перекрестка с улице Гагарина
Время действия зеленого сигнала увеличено на четыре секунды.
- В ЦОДД также отмечают, что это решение не окончательное, режимы работы светофора могут быть изменены при необходимости, - сообщает пресс-служба администрации Липецка
Ремонт на улице Зегеля проводят в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги». Здесь заменят покрытие проезжей части и пешеходных зон, обновят дождеприёмные решётки, бордюры, дорожные знаки и разметку. Сейчас рабочие демонтируют плиточное покрытие тротуаров, затем начнется фрезерование проезжей части.
Таксист
Таксист
Таксист
Витек
077