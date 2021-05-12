Общество

50 минут назад

Для разгрузки улицы Липовской изменен режим светофора у перекрестка с улице Гагарина

5 331
#светофор #ремонт улицы Зегеля
Для разгрузки улицы Липовской изменен режим светофора у перекрестка с улице Гагарина

Время действия зеленого сигнала увеличено на четыре секунды.

12 мая сотрудники Центра организации дорожного движения, чтобы разгрузить улицу Липовскую, нагрузка на которую увеличилась после перекрытия улицы Зегеля, решили увеличить продолжительность зелёного сигнала светофора, разрешающего выезд на улицу Гагарина с 20 до 24 секунд.

- В ЦОДД также отмечают, что это решение не окончательное, режимы работы светофора могут быть изменены при необходимости, - сообщает пресс-служба администрации Липецка

Ремонт на улице Зегеля проводят в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги». Здесь заменят покрытие проезжей части и пешеходных зон, обновят дождеприёмные решётки, бордюры, дорожные знаки и разметку. Сейчас рабочие демонтируют плиточное покрытие тротуаров, затем начнется фрезерование проезжей части.




5 331
#светофор #ремонт улицы Зегеля

Комментарии (5)

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Таксист

6 минут назад
На жёлтый уже должен готов ехать, как говорится на старте
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Таксист

7 минут назад
Реально бесит на зелёный цвет должен уже ехать, а то реально получается: зелёный загорелся пока сцепление выжму, пока первую передачу включу, пока тронусь по этому пробки на светофорах
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Таксист

21 минуту назад
За эти 4 секунды просто кто-то тупит стоящий первым
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Витек

30 минут назад
На перекрестке пр. Победы - Мичурина тоже надо увеличить время проезда с Мичурина. Сильно разгрузили бы кольцо.
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077

32 минуты назад
Не смешите тоже мне цодд, в Липецке есть Цодд???
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