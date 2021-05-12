У 235 выпускников сегодня второй шанс получить допуск к ЕГЭ

Сегодня снова пишут итоговое сочинение.





Итоговое сочинение (изложение) началось в 10:00. Продолжительность написания работы составляет 3 часа 55 минут (235 минут). Для участников с ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов и инвалидов она увеличена на 1,5 часа, они также вправе выбрать вместо сочинения изложение. Рекомендуемый объем сочинения – не менее 350 слов, изложения – не менее 200 слов. Работа оценивается по системе «зачет»/«незачет». Еще один дополнительный срок написания итогового сочинения – 19 мая 2021 года.

Сегодня 235 выпускников Липецкой области пишут итоговое сочинение.Как сообщает пресс-служба управления образования и науки Липецкой области, успешное написание итогового сочинения является для выпускников 11-х классов допуском к государственной итоговой аттестации.Большинство учащихся - около 5000 человек уже написали эту работу 15 апреля.- В этом году с итоговым сочинением успешно справились более 95% липецких одиннадцатиклассников. Это отличный результат, абсолютное большинство. Всего в написании сочинения приняли участие около пяти тысяч выпускников, - отметила начальник управления образования и науки Липецкой области Лилия Загеева.Сегодня испытание ждет тех, кто получил неудовлетворительный результат – «незачет», не явился на итоговое сочинение (изложение) или не завершил его написание по уважительным причинам.Фото пресс-службы управления образования и науки Липецкой области