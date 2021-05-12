Общество

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Работу автобусов №302 взяли на контроль из-за жалоб пассажиров

15 1207
#транспорт #автобус
Работу автобусов №302 взяли на контроль из-за жалоб пассажиров

Перевозки «просели» в майские каникулы.

Липчанка Ольга рассказала GOROD48 о том, как исправно работал транспорт в прошедшие майские выходные. Женщина, которая постоянно пользуется маршруткой №302, была обескуражена тем, как исправно частник работает в выходные.

- Ждать автобус №302 можно от получаса по полутора часов! Маршрутку невозможно поймать после 17:00. У нас что – пять автобусов на весь город? Где весь новый автопарк? – задает риторический вопрос Ольга.

В мэрии Липецка жалобы пассажирки признают обоснованными. Мониторинг показал, что в майские каникулы автобус действительно ходил с перебоями.
- Сейчас ситуация нормализовывается. Работу перевозчика по этому маршруту взяли на ежедневный контроль, - сообщили GOROD48 в администрации Липецка.

Напомним, что жалобы на корректность работы общественного транспорта принимают в профильном департаменте городской администрации.
15 1207
#транспорт #автобус

Комментарии (15)

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Хватит заливать СОСЕДКА.

6 минут назад
соседка, Я ПОСТОЯННО БЫВАЮ НА КОЛЬЦЕВОЙ И ВИЖУ НА КОНЕЧНОЙ ВОЗЛЕ БЫВШЕЙ АВТОБАЗЫ КАК ШТУК 5 АВТОБУСОВ 302 СТОЯТ, А НА МАРШРУТЕ ТОГДА СКОЛЬКО ИХ???? У ВСЕХ СРАЗУ ОБЕД ИЛИ ПЕРЕКУР ОДНОВРЕМЕННО????????????
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Вот и многим интересно НЕТ ОТВЕТОВ И РЕШЕНИЙ.

11 минут назад
Интересно?, Ваэти маршруты что вы перечислили не какие жалобы не действуют даже в письменной форме. Сколько раз отправлял и звонил БЕСПОЛЕЗНО. Как будто они их вообще не читают.
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Алексей

16 минут назад
А посматрите как ходит 343 в пять вечера уже нет и у 34 перерыв и приежаеш в девять
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Таксист

17 минут назад
А почему только один маршрут попал?, пользуйтесь такси доставим от подъезда к подъезду, тем более агрегатор и так цены снизили до некуда,
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умный город

17 минут назад
Чтобы навести порядок движения автобусов в вечерне время,надо составить чёткое расписание,повесить его на каждой остановке и пусть люди подходят к определённому времени,да ,возможно, интервал будет и через час,но пусть это будет минута в минуту.....В Москве на многих остановках висят электронные табло ,по которому можно отслеживать все маршруты....
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Интересно?

20 минут назад
А мсршруты 321 332 346 353 на ко5тролль кто-то брать будет???? Почему данному перевозчику все сходит с рук автобусы старые но все равно нужные а вот рассписание не соблюдается вечером 331 и 332 уже нет хотя по расписанию стоят чуть ли не до 22 часаивечера а 353 и днем не увидешь.Департамент покрывает ща коврижки неответственного перевозчика который не справляется со своей работой хотя по прибыльному 346 у него как оо получается приближаться к рассписанию...напомню маршрутку 351 закрыли из за того что та невыполняла рейсы после 21 часа установленные расписанием а автоколонна 1414 не выполняет рейсы на много раньше и найдется 100 оправданий в дептрансе в защиту данного перевозчика.
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митяй

21 минуту назад
Гость, не волнуйся а то нервы повредишь спи спокойно в маске
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соседка

22 минуты назад
Мой сосед работает водителем маршрута № 302...График 2 через 2 дня.Так вот в рабочие дни он выезжает из дома где-то около 5 часов утра и приезжает когда в восьмом,когда в девятом часу вечера....Вы так сможете работать,господа мои хорошие? Толком ни поесть,ни в туалет сходить ,всё время за рулём,внимательно смотря на дорогу....А в выходные дни вообще остаётся без выручки,план отдаст (если наберёт),солярку купит,а сам иногда без зарплаты.....Эта Ольга не понимает,что в праздничные дни,когда нет пассажиров, никто не хочет работать себе в убыток.....
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А почему только один маршрут попал?

27 минут назад
Почему не берут маршруты 332,321 ??? У нас районы с каких вообще в вечернее время уехать вообще не реально, только на такси. Районы поликлиника МВД, 7 район, Опытная. С последния Опытная только с пересадками чтоб попасть в город центр. И вообще не не какого режима расписаний это пущено на саопроизвол, на линии по отчёту одно количество автобусов а на дели хорошо 2-3-4. У частников в 315 отсутствуют терминалы для оплаты по банковским картам.
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Домохозяйка

35 минут назад
Автобусы все грязные и разваленные,Кого они предназначены возить - скот или людей???????????
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