Общество
сегодня, 10:16
Работу автобусов №302 взяли на контроль из-за жалоб пассажиров
15 1207
Перевозки «просели» в майские каникулы.
Липчанка Ольга рассказала GOROD48 о том, как исправно работал транспорт в прошедшие майские выходные. Женщина, которая постоянно пользуется маршруткой №302, была обескуражена тем, как исправно частник работает в выходные.
- Ждать автобус №302 можно от получаса по полутора часов! Маршрутку невозможно поймать после 17:00. У нас что – пять автобусов на весь город? Где весь новый автопарк? – задает риторический вопрос Ольга.
В мэрии Липецка жалобы пассажирки признают обоснованными. Мониторинг показал, что в майские каникулы автобус действительно ходил с перебоями.
- Сейчас ситуация нормализовывается. Работу перевозчика по этому маршруту взяли на ежедневный контроль, - сообщили GOROD48 в администрации Липецка.
Напомним, что жалобы на корректность работы общественного транспорта принимают в профильном департаменте городской администрации.
- Ждать автобус №302 можно от получаса по полутора часов! Маршрутку невозможно поймать после 17:00. У нас что – пять автобусов на весь город? Где весь новый автопарк? – задает риторический вопрос Ольга.
В мэрии Липецка жалобы пассажирки признают обоснованными. Мониторинг показал, что в майские каникулы автобус действительно ходил с перебоями.
- Сейчас ситуация нормализовывается. Работу перевозчика по этому маршруту взяли на ежедневный контроль, - сообщили GOROD48 в администрации Липецка.
Напомним, что жалобы на корректность работы общественного транспорта принимают в профильном департаменте городской администрации.
15 1207
Комментарии (15)
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Хватит заливать СОСЕДКА.
Вот и многим интересно НЕТ ОТВЕТОВ И РЕШЕНИЙ.
Алексей
Таксист
умный город
Интересно?
митяй
соседка
А почему только один маршрут попал?
Домохозяйка