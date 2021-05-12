В России

сегодня, 10:00

Для привитых от коронавируса российских пассажиров общественного транспорта могут ввести бонусы

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#коронавирус #прививка #бонусы

С такой инициативой выступили общественники.

Российские общественники призвали Минтранс рекомендовать крупнейшим транспортным компаниям начислять привившимся этим летом (с 25 мая по 25 августа) пассажирам бонусы, мили или виртуальные деньги — от 500 до 5 тысяч рублей для ускорения темпов вакцинации в стране.

Председатель Общероссийского объединения пассажиров (ОПП) Илья Зотов в обращении к главе Минтранса Виталию Савельеву предложил простимулировать желание россиян сделать прививку от коронавируса с помощью бонусов на транспорт.

К запуску такой акции уже готовится S7 Airlines, - рассказал "Известиям" источник, близкий к Минтрансу.

Речь идет не только об авиакомпаниях, но и об РЖД, такси и каршеринговых операторах. Общественники полагают, что данная инициатива должна простимулировать россиян прививаться, а также снизить риски "третьей волны" коронавируса и ускорить открытие границ с другими странами. В Минтрансе подтвердили рассмотрение инициативы. Но эксперты считают, что предложенная мера не окажет существенного воздействия на эпидемиологическую ситуацию в России, став дополнительным финансовым бременем для компаний.

Зотов в своем обращении призвал простимулировать население более активно прививаться от коронавируса, используя программы лояльности крупнейших транспортных компаний — РЖД, "Аэрофлот", S7 Airlines, "Уральские авиалинии", Utair, "Яндекс.Такси", "Яндекс.Драйв", "Ситимобил", "Делимобиль" и BelkaCar.

В пресс-службе BelkaCar указали на сложность реализации предложенной инициативы, касающейся создания инфраструктуры по обработке и передаче персональных данных.

"Статус вакцинации относится к информации о состоянии здоровья, сейчас процесс обработки и передачи таких данных строго ограничен и регулируется законом "О персональных данных", — уточнил представитель BelkaCar.

По состоянию на 10 мая в России привились от коронавируса 21,5 млн человек (в нашей стране зарегистрировано и производится три вакцины — «Спутник V», «ЭпиВакКорона» и «КовиВак»).
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#коронавирус #прививка #бонусы

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