Девять кусков сыра и шесть пачек масла отправили ельчанку на два года в колонию

Женщина совершила серию краж, не отбыв наказания за прошлые преступления.

В законную силу вступил приговор Елецкого городского суда в отношении 29-летней женщины, обвиняемой в совершении серии мелких хищений.



Ельчанка с 19 по 21 марта 2020 года совершила хищение девяти пачек сыра и шести пачек сливочного масла из трёх разных сетевых магазинов на общую сумму 1 910 рублей 13 копеек. Все преступления были совершены одним и тем же способом: женщина подходила к стеллажу с продовольственными товарами и, убедившись, что за её действиями никто не наблюдает, брала продукты и прятала их в карман своей куртки. После чего, не заплатив за товар, выходила из магазина.



- Виновность подсудимой, которую она сама признала, подтверждается записями с камер видеонаблюдения, расположенных внутри торгового помещения, копиями товарных накладных и инвентаризационных актов. Кроме того, установлено, что подсудимая ранее уже привлекалась к уголовной ответственности по аналогичным преступлениям, наказания за которые до настоящего момента не отбыты, - сообщает штаб ОМВД России по Ельцу.



Женщину суд признал виновной в совершении вышеуказанных преступлений, а также учитывая неисполненное административное наказание, назначил ей наказание в виде лишения свободы сроком 2 года с отбыванием наказания в колонии-поселения.