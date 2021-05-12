Происшествия

сегодня, 09:54

Девять кусков сыра и шесть пачек масла отправили ельчанку на два года в колонию

13 658
#кража #магазин
Девять кусков сыра и шесть пачек масла отправили ельчанку на два года в колонию

Женщина совершила серию краж, не отбыв наказания за прошлые преступления.

В законную силу вступил приговор Елецкого городского суда в отношении 29-летней женщины, обвиняемой в совершении серии мелких хищений.

 Ельчанка с 19 по 21 марта 2020 года совершила хищение девяти пачек сыра и шести пачек сливочного масла из трёх разных сетевых магазинов на общую сумму 1 910 рублей 13 копеек. Все преступления были совершены одним и тем же способом: женщина подходила к стеллажу с продовольственными товарами и, убедившись, что за её действиями никто не наблюдает, брала продукты и прятала их в карман своей куртки. После чего, не заплатив за товар, выходила из магазина.

- Виновность подсудимой, которую она сама признала, подтверждается записями с камер видеонаблюдения, расположенных внутри торгового помещения, копиями товарных накладных и инвентаризационных актов. Кроме того, установлено, что подсудимая ранее уже привлекалась к уголовной ответственности по аналогичным преступлениям, наказания за которые до настоящего момента не отбыты, - сообщает штаб ОМВД России по Ельцу.

Женщину суд признал виновной в совершении вышеуказанных преступлений, а также учитывая неисполненное административное наказание, назначил ей наказание в виде лишения свободы сроком 2 года с отбыванием наказания в колонии-поселения.
13 658
#кража #магазин

Комментарии (13)

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весёлый

13 минут назад
Как сказал Тургенев===Да ведь известное дело: от плохого к хорошему никогда не идешь через лучшее, а всегда через худшее, – и яд в медицине бывает полезен.=======вот в чём промысел Божий
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весёлый

16 минут назад
Больной на голову, мы не знаем зачем мы на этой Земле ,у каждого свой Крест и своё предназначение ,вроде бомж и он нужен обществу ,чтобы не сделаться таким ,но он по своему мученик,земная жизнь это подготовка к вечной жизни,возможно она в тюрьме встретит Бога . Иногда стоит грязная лужа ,который ты должен в ней искупаться и её просто не обойти ,чтобы получить смирение и покаяние ,а мы все крещённые ,как говорится за одним верующим сто бесов летят ,а за не верующим один бес и тот хромой,вся жизнь борьба против Христа ,против Бога и Бог Даёт такие искушения для духовного исправления человека...И Бог всё Делает для нашего спасения и самое главное Он нас Любит больше ,чем мы себя
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весёлый

26 минут назад
Всю систему надо перестраивать ,дворников не хватает ,пускай бы убирала улицы и детей растила бы ,вот она где рождаемость ,а сколько сидят за пачку маргарина и бутылку молока
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Билли Кид

29 минут назад
В "цитадели демократии" лет на 10 бы присела..
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Правосудие по липецки

37 минут назад
В 2012 году чиновники вывели через доверенных лиц и фирм, сотни млн. рублей субсидий по программе переселения , при этом программы через ОГУП "Свой дом" и ЛИК,провели по территории частной застройки с зарегистрированными правами на дома и участки, превратив последних в самозастройщиков выморочных домов на участках с просроченным сроком аренды к 2012 году. То есть из 2012 в 2006 и обратно в 2012 год. Ни один волос до сих пор не упал с голов разработчиков, исполнителей и заказчиков мошеннической схемы.
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весёлый

37 минут назад
Больной на голову, мудрость она такая ,её тяжело понять
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Больной на голову

42 минуты назад
весёлый, В голове твоей полный сумбур.Что хотел сказать , сам не понял.
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Око

47 минут назад
За 2 тысячи руб, два года колонии. 1 тыс = 1 год, ( на миллион лет не посадят). Вывод: воровать надо миллионами. Сарказм.
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Смотрящий

сегодня, 10:14
Есть хотел, хлеб - украл, а Закон - покарал ...
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Липчанка

сегодня, 10:14
Действительно, нужно было по пол магазина выносить, тогда бы не посадили. У нас срок только за маленькие суммы дают, а кто миллионами ворует, те на Канарах отдыхают.
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