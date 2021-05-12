Общество
11 минут назад
Большой дорожный ремонт в Ельце затормозила жалоба
Судьбу подряда на улицу Коммунаров определят 13 мая.
Управление Федеральной антимонопольной службы по Липецкой области получило жалобу на аукцион по ремонту дороги на улице Коммунаров в Ельце. Из-за необходимости рассмотрения претензий определение подрядчика на тендер в 396 млн рублей приостановлено.
Жалобу на аукцион елецкой мэрии подала компания ООО «Автодорстрой-Подрядчик» из Белгорода. Представители частной организации считают, что чиновники неверно определили победителя аукциона, и просят отменить результаты тендера.
Рассмотрение жалобы запланировано на 13 мая.
Подрядчик должен приступить к капитальному ремонту сразу после заключения контракта. Подрядчику предстоит привести в нормативное состояние почти 3,3 км полотна - от трассы М4 Дон до Красной площади. Там нужно заменить более 12 000 квадратных метров дороги, вырубить 28 деревьев, обновить парковки, замостить тротуары новой плиткой, заменить бордюры, благоустроить прилегающую территорию и сделать велодорожку. На все работы отведено 18 месяцев. Ремонт будет идти в два этапа в 2021-2022 годах.
Жалобу на аукцион елецкой мэрии подала компания ООО «Автодорстрой-Подрядчик» из Белгорода. Представители частной организации считают, что чиновники неверно определили победителя аукциона, и просят отменить результаты тендера.
Рассмотрение жалобы запланировано на 13 мая.
Подрядчик должен приступить к капитальному ремонту сразу после заключения контракта. Подрядчику предстоит привести в нормативное состояние почти 3,3 км полотна - от трассы М4 Дон до Красной площади. Там нужно заменить более 12 000 квадратных метров дороги, вырубить 28 деревьев, обновить парковки, замостить тротуары новой плиткой, заменить бордюры, благоустроить прилегающую территорию и сделать велодорожку. На все работы отведено 18 месяцев. Ремонт будет идти в два этапа в 2021-2022 годах.