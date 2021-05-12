Общество

11 минут назад

Большой дорожный ремонт в Ельце затормозила жалоба

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#жалоба #тендер #дорожный ремонт
Большой дорожный ремонт в Ельце затормозила жалоба

Судьбу подряда на улицу Коммунаров определят 13 мая.

Управление Федеральной антимонопольной службы по Липецкой области получило жалобу на аукцион по ремонту дороги на улице Коммунаров в Ельце. Из-за необходимости рассмотрения претензий определение подрядчика на тендер в 396 млн рублей приостановлено.

Жалобу на аукцион елецкой мэрии подала компания ООО «Автодорстрой-Подрядчик» из Белгорода. Представители частной организации считают, что чиновники неверно определили победителя аукциона, и просят отменить результаты тендера.


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Рассмотрение жалобы запланировано на 13 мая.

Подрядчик должен приступить к капитальному ремонту сразу после заключения контракта. Подрядчику предстоит привести в нормативное состояние почти 3,3 км полотна - от трассы М4 Дон до Красной площади. Там нужно заменить более 12 000 квадратных метров дороги, вырубить 28 деревьев, обновить парковки, замостить тротуары новой плиткой, заменить бордюры, благоустроить прилегающую территорию и сделать велодорожку. На все работы отведено 18 месяцев. Ремонт будет идти в два этапа в 2021-2022 годах.
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#жалоба #тендер #дорожный ремонт

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