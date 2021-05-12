Общество

44 минуты назад

Липчане не против изменений в центре города

5 609
#общественные обсуждения #проект
Липчане не против изменений в центре города

На общественные слушания по участку у Комсомольского пруда не поступило возражений.

Городской департамент архитектуры подвел итоги общественных обсуждений проекта переноса «красных линий» в центре Липецка. Всем желающим дали почти два месяца на высказывание предложений и замечаний, касающихся изменения границ участка в зоне у Комсольского пруда. Оно необходимо для реконструкции комплекса зданий XIX века – казенной гостиницы курорта «Липецкие минеральные воды».

В ходе обсуждений не поступило ни одного замечания. Заключение по слушаниям направят в региональное управление строительства и архитектуры для утверждения внесения изменений в проект планировки центральной части Липецка. Ожидается, что после этого владелец комплекса зданий представит полный проект его реконструкции.

Гостиница курорта построена в 1866 году, ее также называли «Золотой лев». В ресторане гостиницы можно было заказать обеды на дом. В 90-х годах XIX века гостиница перестраивается в трехэтажное здание в 40 жилых комнат с обширным общим залом, проводится постоянное отопление. С этого времени казенная гостиница действует круглый год. Вне курортного сезона в нижнем этаже гостиницы размещалась амбулаторная лечебница Липецкого отделения Красного Креста. На среднем этаже, в просторном зале с роялем, устраивались танцевальные вечера, концерты, различные развлекательные мероприятия для жителей города. Гостиница до сих пор сохранила исторический вид, она является памятником архитектуры. В ходе реконструкции здание не должно поменять свой облик.
5 609
#общественные обсуждения #проект

Комментарии (5)

комментарии обновляются
Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.

неадекватная женщина со вкусом

7 минут назад
На старых фотографиях можно увидеть, что гостиница свой исторический вид нифига не сохранила. Ну да ладно. Теперь-то что с многострадальной гостиницей хотят сделать? Пристройку, чтобы магнит открыть? Или ещё 3 этажа надстроить? Непонятно из статьи.
ответить

Только наши чиновники до такого додумываются.

8 минут назад
Давая эти разрешения на открытия чего либо где этого просто как в муравейнике. Взять аптечные сети, пятёрочки, банки, пивнухи. Остановка Доваторов сплошные аптеки 10-12 штук. Остановка шахматный клуб 5 банков. Теперь здесь ведь там что отелей, гостиниц мало? Пятёрочек с Магнитами почти через 100 метров натыкано. А про пивнухи вообще молчать можно. Задаётся вопрос а где же там приезжим машины ставить, место то нет? Или опять не подумали об этом?
ответить

Вова отдых в Сибири

12 минут назад
Имя владельца гостиницы в студию!
ответить

Имя

21 минуту назад
Всем пофиг
ответить

Принято единогласно

29 минут назад
Не поступило не 1 замечания
ответить

Еще в рубрике

Большой дорожный ремонт в Ельце затормозила жалоба
#жалоба #тендер #дорожный ремонт
Большой дорожный ремонт в Ельце затормозила жалоба

6 минут назад

Общество
На улице Папина сгорел автомобиль
#пожар
2
На улице Папина сгорел автомобиль

46 минут назад

Общество
Липчане практически не ходят в кафе и рестораны
#общепит #кафе #ресторан
14
Липчане практически не ходят в кафе и рестораны

сегодня, 08:30

Общество
Казань в наших сердцах: в Ельце – народный мемориал, в Липецке – траурная акция
#стрельба #школа #траур
8
Казань в наших сердцах: в Ельце – народный мемориал, в Липецке – траурная акция

сегодня, 07:53

Общество
Доброе утро, Липецк!
#доброе утро
3
Доброе утро, Липецк!

сегодня, 06:30

Общество
Липецкая вечЁрка: город сочувствует Казани, пострадавшая на пожаре семья и недоделанный проспект Поб...
#вечЁрка #Казань #пожар
5
Липецкая вечЁрка: город сочувствует Казани, пострадавшая на пожаре семья и недоделанный проспект Поб...

вчера, 20:21

Общество