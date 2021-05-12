Липчане не против изменений в центре города

На общественные слушания по участку у Комсомольского пруда не поступило возражений.

Городской департамент архитектуры подвел итоги общественных обсуждений проекта переноса «красных линий» в центре Липецка. Всем желающим дали почти два месяца на высказывание предложений и замечаний, касающихся изменения границ участка в зоне у Комсольского пруда. Оно необходимо для реконструкции комплекса зданий XIX века – казенной гостиницы курорта «Липецкие минеральные воды».



В ходе обсуждений не поступило ни одного замечания. Заключение по слушаниям направят в региональное управление строительства и архитектуры для утверждения внесения изменений в проект планировки центральной части Липецка. Ожидается, что после этого владелец комплекса зданий представит полный проект его реконструкции.



Гостиница курорта построена в 1866 году, ее также называли «Золотой лев». В ресторане гостиницы можно было заказать обеды на дом. В 90-х годах XIX века гостиница перестраивается в трехэтажное здание в 40 жилых комнат с обширным общим залом, проводится постоянное отопление. С этого времени казенная гостиница действует круглый год. Вне курортного сезона в нижнем этаже гостиницы размещалась амбулаторная лечебница Липецкого отделения Красного Креста. На среднем этаже, в просторном зале с роялем, устраивались танцевальные вечера, концерты, различные развлекательные мероприятия для жителей города. Гостиница до сих пор сохранила исторический вид, она является памятником архитектуры. В ходе реконструкции здание не должно поменять свой облик.

