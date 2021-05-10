В ДТП в Ельце пострадали четыре человека

ДТП произошло на перекрёстке.

Сегодня в 15:05 в Ельце напротив дома №41 на улице Ани Гайтеровой произошло ДТП.



Как сообщили GOROD48 в пресс-службе УГИБДД УМВД России по Липецкой области, авария произошла на перекрёстке улиц Гайтеровой и Пушкарской. По предварительным данным, 35-летняя женщина, управлявшая автомобилем «Опель Астра», не предоставила преимущества в движении автомобилю «Ленд Ровер» под управлением 23-летнего водителя, который двигался по главной дороге.



В результате ДТП пострадали четыре человека: водители «Опеля» и «Ленд Ровера» и два пассажира «Ленд Ровера».