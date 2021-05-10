Происшествия
18 минут назад
В ДТП в Ельце пострадали четыре человека
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ДТП произошло на перекрёстке.
Сегодня в 15:05 в Ельце напротив дома №41 на улице Ани Гайтеровой произошло ДТП.
Как сообщили GOROD48 в пресс-службе УГИБДД УМВД России по Липецкой области, авария произошла на перекрёстке улиц Гайтеровой и Пушкарской. По предварительным данным, 35-летняя женщина, управлявшая автомобилем «Опель Астра», не предоставила преимущества в движении автомобилю «Ленд Ровер» под управлением 23-летнего водителя, который двигался по главной дороге.
В результате ДТП пострадали четыре человека: водители «Опеля» и «Ленд Ровера» и два пассажира «Ленд Ровера».
Как сообщили GOROD48 в пресс-службе УГИБДД УМВД России по Липецкой области, авария произошла на перекрёстке улиц Гайтеровой и Пушкарской. По предварительным данным, 35-летняя женщина, управлявшая автомобилем «Опель Астра», не предоставила преимущества в движении автомобилю «Ленд Ровер» под управлением 23-летнего водителя, который двигался по главной дороге.
В результате ДТП пострадали четыре человека: водители «Опеля» и «Ленд Ровера» и два пассажира «Ленд Ровера».
184