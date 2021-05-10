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Триколор в небе над улицей Циолковского попал в объективы липчан

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#День Победы #Липецкий авиацентр
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Триколор в небе над улицей Циолковского попал в объективы липчан

Лётчики окрасили небо над Липецком в цвета российского флага.

9 мая в объективы липчан попал триколор в небе над улицей Циолковского - так лётчики Липецкого авиацентра поздравили горожан с Днём Победы.

Напомним, накануне липецкие лётчики принимали участие в в военном параде в Москве. Как сообщает пресс-служба Минобороны России, над Красной площадью пролетели 23 вертолета и 53 самолета ВКС. Все полеты выполнялись на высотах от 180 до 550 метров и на скорости от 200 до 550 километров в час.

Впервые в этом году воздушную часть парада открыли три тяжелых транспортных вертолета Ми-26, за которыми пролетели экипажи транспортно-боевых вертолетов Ми-8, ударных Ми-35, Ка-52 и пилотажная группа «Беркуты» на Ми-28н. Помимо этого, особенностью авиационного парада в 2021 году стал новый элемент – пролет стратегического ракетоносца Ту-160 дальней авиации в сопровождении звена самолётов Су-35с Центра показа авиационной техники. Также в составе парадного строя авиации были задействованы стратегические ракетоносцы Ту-160 и Ту-95мс, самолеты-заправщики Ил-78, самолёты военно-транспортной авиации Ил-76, истребители Су-35с, бомбардировщики Су-34, Су-24м и другие типы авиационной техники.

Завершили авиационную часть экипажи самолетов МиГ-31к и Су-57 и три группы самолетов – «тактическое крыло» Липецкого авиацентра, «кубинский бриллиант» в составе пилотажных групп «Русские Витязи» на Су-30см и «Стрижи» на МиГ-29 и шесть штурмовиков Су-25, которые окрасили небо в цвета российского флага.


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#День Победы #Липецкий авиацентр
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Комментарии (5)

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Ваш тренер

2 минуты назад
Липчанинам не угодишь....не летают плохо ,и летают тоже плохо ..национальность такая липчанИн.....это навсегда!!!
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Animal planet.

45 минут назад
Зачем весь этот пафос? Лучше бы отдали все эти деньги на содержание бездомных животных.
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москвич

47 минут назад
Запас краски от Москва остался,пусть липчане порадуются,не выбрасывать же.
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Гость

56 минут назад
Спасибо нашим лётчикам,что они в этот праздник всегда поздравляют липчан! Большое вам уважение!!!
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Билли Кид

сегодня, 12:17
Лучше бы в цвет советского флага небо окрасили
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