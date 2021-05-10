Общество
сегодня, 10:33
Эфир «Новой звезды» с участием липецкой певицы покажут 15 мая
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Липчанка просит поддержать её в зрительском голосовании.
15 мая в 22.30 в эфире телеканала «Звезда» состоится пятый концерт Всероссийского вокального конкурса «Новая Звезда», на котором покажут выступление 18-летней липчанки Татьяны Бубновой.
Всего в пятом эфире программы будут показаны выступления 11 исполнителей, помимо Липецкой области, будут представлены республика Хакасия, Свердловская, Саратовская , Владимирская область, ДНР, Ханты - Мансийский автономный округ, Тульская область. , Чеченская Республика, Челябинская область и Ямало-Ненецкий автономный округ.
15 мая с 22.30 по 16 мая до 23.59 пройдёт голосование за участников пятого эфира.
- Съёмки программы проходили ещё в сентябре, но потом были приостановлены из-за коронавируса, - рассказала GOROD48 Татьяна Бубнова. – Идея поехать на этот конкурс родилась у меня случайно, заявку я отправила ради шутки, именно мне повезло представлять Липецкую область на этом конкурсе. От каждого региона на нём только один участник. Главный приз – крупная денежная сумма и твоя песня будет звучать на радио.
История Всероссийского вокального конкурса «Новая Звезда» началась в 2015 году, за это время на сцену проекта вышло 699 конкурсантов.
Татьяна Бубнова окончила две музыкальные школы с красным дипломом: девушка училась сразу в двух музыкальных школах Липецка - № 11 и № 7. Лауреат областных и Всероссийских вокальных конкурсов.
Татьяна – городской и областной стипендиат, неоднократно представляла наш регион на всевозможных конкурсах. В 2017-м году она принимала участие в XVI молодежных Дельфийских играх России, XII молодежных Дельфийских играх государств-участников Содружества независимых государств и Молодежном Евразийском Дельфийском фестивале, которые состоялся в Екатеринбурге. Тогда учащаяся ДШИ № 7 Липецка отстаивала честь региона в номинации «Эстрадное пение».
В том же году Татьяна Бубнова завоевала третье место в номинации «Вокал» в возрастной группе 14-17 лет в финале XXI-го городского конкурса детского и юношеского творчества «Как стать звездой» в Городском Дворце культуры.
В 2016-м году в городе Туапсе во всероссийском детском центре «Орленок» учащаяся школы № 37 Липецка Татьяна Бубнова стала лауреатом II степени на XVII международном фестивале детского творчества «Песенка года 2016».
В соцсетях Татьяна просит липчан поддержать её в голосовании.
Фото - vk.com
Всего в пятом эфире программы будут показаны выступления 11 исполнителей, помимо Липецкой области, будут представлены республика Хакасия, Свердловская, Саратовская , Владимирская область, ДНР, Ханты - Мансийский автономный округ, Тульская область. , Чеченская Республика, Челябинская область и Ямало-Ненецкий автономный округ.
15 мая с 22.30 по 16 мая до 23.59 пройдёт голосование за участников пятого эфира.
- Съёмки программы проходили ещё в сентябре, но потом были приостановлены из-за коронавируса, - рассказала GOROD48 Татьяна Бубнова. – Идея поехать на этот конкурс родилась у меня случайно, заявку я отправила ради шутки, именно мне повезло представлять Липецкую область на этом конкурсе. От каждого региона на нём только один участник. Главный приз – крупная денежная сумма и твоя песня будет звучать на радио.
История Всероссийского вокального конкурса «Новая Звезда» началась в 2015 году, за это время на сцену проекта вышло 699 конкурсантов.
Татьяна Бубнова окончила две музыкальные школы с красным дипломом: девушка училась сразу в двух музыкальных школах Липецка - № 11 и № 7. Лауреат областных и Всероссийских вокальных конкурсов.
Татьяна – городской и областной стипендиат, неоднократно представляла наш регион на всевозможных конкурсах. В 2017-м году она принимала участие в XVI молодежных Дельфийских играх России, XII молодежных Дельфийских играх государств-участников Содружества независимых государств и Молодежном Евразийском Дельфийском фестивале, которые состоялся в Екатеринбурге. Тогда учащаяся ДШИ № 7 Липецка отстаивала честь региона в номинации «Эстрадное пение».
В том же году Татьяна Бубнова завоевала третье место в номинации «Вокал» в возрастной группе 14-17 лет в финале XXI-го городского конкурса детского и юношеского творчества «Как стать звездой» в Городском Дворце культуры.
В 2016-м году в городе Туапсе во всероссийском детском центре «Орленок» учащаяся школы № 37 Липецка Татьяна Бубнова стала лауреатом II степени на XVII международном фестивале детского творчества «Песенка года 2016».
В соцсетях Татьяна просит липчан поддержать её в голосовании.
Фото - vk.com
2 886
продюсер
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