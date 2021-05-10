В Ельце поймали двух хакеров

Возбуждено два уголовных дела.

ОМВД России по городу Ельцу возбуждено два уголовных дела по части 2 статьи 273 УК РФ «Создание, использование и распространение вредоносных компьютерных программ».



Как сообщает пресс-служба УМВД России по Липецкой области, двое ельчан - 31 и 35 лет при помощи сайта бесплатных объявлений распространяли компьютерные программные продукты, предназначенных для нейтрализации средств защиты компьютерной информации, которые были установлены в игровых консолях. Они покупали непрошитые игровые приставки в интернете, затем загружали и устанавливали на них специальную программу прошивки, скачанную в сети Интернет, после чего продавали консоли по более высокой цене.



В отношении мужчин избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении. Им грозит наказание до 5 лет лишения свободы.