Происшествия

45 минут назад

В Ельце поймали двух хакеров

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#хакер #компьютер
В Ельце поймали двух хакеров

Возбуждено два уголовных дела.

ОМВД России по городу Ельцу возбуждено два уголовных дела по части 2 статьи 273 УК РФ «Создание, использование и распространение вредоносных компьютерных программ».

Как сообщает пресс-служба УМВД России по Липецкой области, двое ельчан - 31 и 35 лет при помощи сайта бесплатных объявлений распространяли компьютерные программные продукты, предназначенных для нейтрализации средств защиты компьютерной информации, которые были установлены в игровых консолях. Они покупали непрошитые игровые приставки в интернете, затем загружали и устанавливали на них специальную программу прошивки, скачанную в сети Интернет, после чего продавали консоли по более высокой цене.

В отношении мужчин избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении. Им грозит наказание до 5 лет лишения свободы.
1 454
#хакер #компьютер

Комментарии (1)

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Алкаш

15 минут назад
Если я перепрошью свой смартфон, то я тоже хакер?
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