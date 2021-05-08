В Ельце станцуют «Вальс Победы»

Танцевальный флешмоб в честь Дня Победы состоится сегодня.

8 мая в 18:30 в елецком городском парке состоится тематическая творческая программа «Вальс Победы». Традиционная акция не первый год проходит в Ельце в канун 9 мая. Флешмоб стилизован под поствоенный период, для него подбирается соответствующая музыка.



- «Вальс Победы» - международная акция, в которой примет участие молодежь из России и других государств. Танцевальные пары, одетые в стиле военных лет, будут вальсировать под аккомпанемент оркестра, как когда-то в далеком 1945-м 9 мая их деды и бабушки кружились в праздничном вальсе, - рассказывают об идее флешмоба в комитете по делам молодежи администрации Ельца.