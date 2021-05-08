Общество

сегодня, 12:38

В Ельце станцуют «Вальс Победы»

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#День Победы
В Ельце станцуют «Вальс Победы»

Танцевальный флешмоб в честь Дня Победы состоится сегодня.

8 мая в 18:30 в елецком городском парке состоится тематическая творческая программа «Вальс Победы». Традиционная акция не первый год проходит в Ельце в канун 9 мая. Флешмоб стилизован под поствоенный период, для него подбирается соответствующая музыка.

- «Вальс Победы» - международная акция, в которой примет участие молодежь из России и других государств. Танцевальные пары, одетые в стиле военных лет, будут вальсировать под аккомпанемент оркестра, как когда-то в далеком 1945-м 9 мая их деды и бабушки кружились в праздничном вальсе, - рассказывают об идее флешмоба в комитете по делам молодежи администрации Ельца.
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#День Победы

Комментарии (1)

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Тик-Ток

сегодня, 13:02
А чё такое вальс?И на фига он нужен?На чём его делают?
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