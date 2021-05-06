Происшествия
сегодня, 16:03
В Ельце под грузовиком провалился грунт
Грунт просел под автомобилем на капитально ремонтируемой улице Коммунаров
Как сообщается в елецком городском паблике, на улице Коммунаров по грузовиком провалился грунт. Машина, угодившая в провал, чуть ли не встала на дыбы.
В январе этого года на этой же улице в провал угодила легковушка.
В этом году улица Коммунаров капитально ремонтируется, происходит замена коммуникаций. Ремонт продолжится и в следующем году.
В январе этого года на этой же улице в провал угодила легковушка.
В этом году улица Коммунаров капитально ремонтируется, происходит замена коммуникаций. Ремонт продолжится и в следующем году.
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