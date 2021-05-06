Происшествия

сегодня, 16:03

В Ельце под грузовиком провалился грунт

5 863
#провал грунта #автомобиль
В Ельце под грузовиком провалился грунт

Грунт просел под автомобилем на капитально ремонтируемой улице Коммунаров

Как сообщается в елецком городском паблике, на улице Коммунаров по грузовиком провалился грунт.  Машина, угодившая в провал, чуть ли не встала на дыбы.



В январе этого года на этой же улице в провал угодила легковушка.

В этом году улица Коммунаров капитально ремонтируется, происходит замена коммуникаций. Ремонт продолжится и в следующем году.

5 863
#провал грунта #автомобиль

Комментарии (5)

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Дороги в труху

51 минуту назад
Курок, гибдд только таксу берут за проезд с перегрузом. А руководство в курсе, их же объекты.
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Курок

сегодня, 16:31
Как же без Уваркиной обошлось? А то наши липецкие " пискуны" без комментариев останутся.
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Либерал

сегодня, 16:21
Почётный булкохруст, Улицу надо срочно переименовать в улицу Жертв сталинских репрессий. Или хотя бы Немцова
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Почётный булкохруст

сегодня, 16:14
Улицу надо срочно переименовать. И монумент какому-нибудь святому поставить. Тогда не будет проваливаться, точно вам говорю.
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н-дя

сегодня, 16:09
У властей опять провал.
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