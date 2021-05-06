Происшествия

сегодня, 11:42

Уличные «коробейники» обманули наивную пенсионерку

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#мошенничество
Уличные «коробейники» обманули наивную пенсионерку

Женщина накупила у коммивояжеров товара на 100 тысяч рублей и только после покупки разобралась, что товар того не стоил

27 апреля в дежурную часть отдела полции № 8 УМВД России по Липецку обратилась 77-летняя пенсионерка, которая рассказала, что, что вечером, возвращаясь домой, к ней обратились двое неизвестных ей ранее молодых людей. Один из незнакомцев сообщил гражданке, что он занимается продажей эксклюзивных товаров. И только сегодня специально для нее он готов продать их ей по специальной цене. Женщина, заинтересовавшись предложением, пригласила продавца к себе в квартиру, и введенная в заблуждение приобрела у лжепродавца шубу, 2 подушки и одеяло, заплатив за товар 100 тысяч рублей. Получив денежные средства, злоумышленник поспешил распрощаться с покупательницей. Через непродолжительное время пенсионерка, изучив свойства приобретенного товара, поняла, что никакой ценности он не представляет, и что она стала жертвой мошенников.

- В ходе проведенных оперативно-розыскных мероприятий сотрудники полиции установили и задержали подозреваемого в совершении данного преступления. Им оказался 28-летний житель Грязей. Денежные средства изъяты. В отношении фигуранта возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 159 Уголовного кодекса Российской Федерации «Мошенничество». Максимальная санкция инкриминируемой статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет, сообщили GOROD48 в УМВД России по Липецкой области.
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#мошенничество

Комментарии (4)

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Евген

6 минут назад
В Студгородке, 26, и не такое бывает! Сидит жирная тетя в желтой одежде у подъезда или на детской площадке и представляется родственницей депутатки. Кажись, Аллой ее зовут
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Липчанин

9 минут назад
И как же это они сподобились уголовное дело завести?
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липецк

43 минуты назад
даааа ...ПОВЕЗЛО ...ШУБУ ЗА 100 КУПИТЬ .....НОРКОВАЯ ДОРОГО СТОИТ....повезло
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Ой ой

50 минут назад
Что-то не сходится. Это получается если мне на рынке говядину продали за 800р, а в линии это мясо стоит 400р,мне надо идти в полицию??
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