Общество

сегодня, 10:06

В Липецке продолжается укладка асфальта на площади Победы

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#площадь Победы #дорога #ремонт
В Липецке продолжается укладка асфальта на площади Победы

Сейчас на объекте трудится порядка 20 человек и спецтехника – асфальтоукладчик, катки и самосвалы. 

Работы с выравнивающим слоем уже удалось завершить. Следующими этапами станут монтаж геосетки и укладка верхнего слоя дорожного полотна.

В мэрии Липецка отметили, что дорожную обстановку в месте производства работ контролируют в Центре организации дорожного движения. Недавно его специалисты «завели» все светофоры, расположенные на площади Победы, в систему дистанционного управления. Это позволяет удаленно менять режимы работы объектов в зависимости от загруженности участка. Кроме того, в ближайшие дни сотрудники ЦОДД смонтируют детекторы транспорта и камеры видеонаблюдения на светофорах. Контролировать режимы «дорожных регулировщиков» будет искусственный интеллект, аналогично тому, как это сделано на проспекте Победы.

Площадь Победы – не единственный объект ремонта, на котором в рамках нацпроекта уже приступили к укладке асфальта. Выравнивающий слой покрытия положили на улицах Подгоренская, Филипченко, Пушкина и Меркулова. Ожидается, что в ближайшие дни подрядчики приступят к укладке геосетки, после чего обустроят верхний слой дорожного полотна.

Как известно, работы на данных участках улично-дорожной сети проводятся в рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги». Всего благодаря ему в Липецке в этом году отремонтируют 19 объектов. Работы на десяти из них продолжаются, на остальные подрядчики планируют «зайти» в течение двух месяцев.
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#площадь Победы #дорога #ремонт

Комментарии (4)

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Студент шурик

9 минут назад
А бордюры где
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граф Де Ля Фер

54 минуты назад
проспект в пробках с 7 утра и до вечера, автобусы хреначат по дворам. сразу видно - работает искусственный интеллект
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Лавочница

сегодня, 10:25
Надоели эти государственные печальные праздники, наполненные бездушной мишурой.
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Татьяна

сегодня, 10:21
Когда опубликуют схему объезда манежа, и какой умник две улицы Верхнюю и Депутатскую сделал односторонними,вниз к Манежу,неужели не знают,что с новолипецке поток идёт в час пик по Депутатской.
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