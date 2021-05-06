В Липецке продолжается укладка асфальта на площади Победы

Сейчас на объекте трудится порядка 20 человек и спецтехника – асфальтоукладчик, катки и самосвалы.

Работы с выравнивающим слоем уже удалось завершить. Следующими этапами станут монтаж геосетки и укладка верхнего слоя дорожного полотна.



В мэрии Липецка отметили, что дорожную обстановку в месте производства работ контролируют в Центре организации дорожного движения. Недавно его специалисты «завели» все светофоры, расположенные на площади Победы, в систему дистанционного управления. Это позволяет удаленно менять режимы работы объектов в зависимости от загруженности участка. Кроме того, в ближайшие дни сотрудники ЦОДД смонтируют детекторы транспорта и камеры видеонаблюдения на светофорах. Контролировать режимы «дорожных регулировщиков» будет искусственный интеллект, аналогично тому, как это сделано на проспекте Победы.



Площадь Победы – не единственный объект ремонта, на котором в рамках нацпроекта уже приступили к укладке асфальта. Выравнивающий слой покрытия положили на улицах Подгоренская, Филипченко, Пушкина и Меркулова. Ожидается, что в ближайшие дни подрядчики приступят к укладке геосетки, после чего обустроят верхний слой дорожного полотна.



Как известно, работы на данных участках улично-дорожной сети проводятся в рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги». Всего благодаря ему в Липецке в этом году отремонтируют 19 объектов. Работы на десяти из них продолжаются, на остальные подрядчики планируют «зайти» в течение двух месяцев.