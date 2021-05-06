Общество

35 минут назад

На Плеханова начались работы по замене плитки на пешеходных переходах

6 329
#пешеходный переход #плитка #асфальт
На Плеханова начались работы по замене плитки на пешеходных переходах

На место плитки кладут асфальт

Как сообщал GOROD48, на улице Плеханова решено заменить плиточное покрытие пешеходных переходов на асфальтовое.

- Плиточное покрытие в плохом состоянии и доставляет неудобства не только пешеходам, но и мешает движению транспорта, - сообщили в мэрии Липецка.

По данным Управления благоустройства Липецка, сегодня за ночь удалось демонтировать плиточное покрытие «зебры» в районе дома №17 по улице Гагарина, здесь же на 50% уложили асфальт.




  - Еще предстоит отремонтировать шесть пешеходных переходов общей площадью свыше 400 квадратных метров. Работы проводим в ночное время, чтобы не создавать помех движению транспорта, сообщили в управлении.

Фото Управления благоустройства

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#пешеходный переход #плитка #асфальт

Комментарии (6)

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Гость

9 минут назад
Няшка, завидуете? Не надо, это грех
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Опубликуйте пожалуйста

11 минут назад
фамилию и имя чиновника который принял решение об обустройстве там пешеходного перехода плиткой и подписал акт приемки этой дороги. Город должен знать своих героев!
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Няшка

13 минут назад
А асфальт на центральном каждый год меняют .видать хорошо зарабатывается на бордюрах и асфальте
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Дед

15 минут назад
Это традиция из года в год к 9 мая весь город перекапывать.
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каратель

20 минут назад
ППЦ. Че за бред? Впервую очередь необходимо в парке победы поменять всю плитку. УЖЕ ГОД ЛЕЖИТ!!!!! И голуби за*рали!!!!
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Знающий

26 минут назад
Надо найти статью где это чудо из плитки называли "инновационым". И посадить тех, кто принимал такие решения.
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