Общество
35 минут назад
На Плеханова начались работы по замене плитки на пешеходных переходах
На место плитки кладут асфальт
Как сообщал GOROD48, на улице Плеханова решено заменить плиточное покрытие пешеходных переходов на асфальтовое.
- Плиточное покрытие в плохом состоянии и доставляет неудобства не только пешеходам, но и мешает движению транспорта, - сообщили в мэрии Липецка.
По данным Управления благоустройства Липецка, сегодня за ночь удалось демонтировать плиточное покрытие «зебры» в районе дома №17 по улице Гагарина, здесь же на 50% уложили асфальт.
- Еще предстоит отремонтировать шесть пешеходных переходов общей площадью свыше 400 квадратных метров. Работы проводим в ночное время, чтобы не создавать помех движению транспорта, сообщили в управлении.
Фото Управления благоустройства
- Плиточное покрытие в плохом состоянии и доставляет неудобства не только пешеходам, но и мешает движению транспорта, - сообщили в мэрии Липецка.
По данным Управления благоустройства Липецка, сегодня за ночь удалось демонтировать плиточное покрытие «зебры» в районе дома №17 по улице Гагарина, здесь же на 50% уложили асфальт.
- Еще предстоит отремонтировать шесть пешеходных переходов общей площадью свыше 400 квадратных метров. Работы проводим в ночное время, чтобы не создавать помех движению транспорта, сообщили в управлении.
Фото Управления благоустройства
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