Общество
53 минуты назад
Липецкие летчики поделились с уральцами самолетом
В Кыштыме установили корпус самолета, подаренного липецкими летчиками
На площадке перед радиозаводом города Кыштым Челябинской области установлен корпус боевого самолета «МиГ».
Как сообщает газета «Кыштымский рабочий», со ссылкой на заместителя генерального директора по экономике радиозавода Александра Людиновскова, техника была доставлена в город из Липецка.
К 9 Мая возле радиозавода возводят комплекс, состоящий из военной боевой техники.
Как сообщает газета «Кыштымский рабочий», со ссылкой на заместителя генерального директора по экономике радиозавода Александра Людиновскова, техника была доставлена в город из Липецка.
К 9 Мая возле радиозавода возводят комплекс, состоящий из военной боевой техники.
Дмитрий
Житель