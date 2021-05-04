В Госдуме подготовили законопроект о налоге на роскошь

Депутаты фракции «Справедливая Россия» подготовили законопроект о введении налога на роскошь с 1 января 2022 года для владельцев дорогостоящей недвижимости, автомобилей, яхт и частных самолетов. Документ направлен для утверждения в правительство.





«Предлагаем установить высокие налоги на роскошь. За счет этого каждый год в бюджет страны будут поступать триллионы рублей. Полученные средства нужно направить на развитие программ по борьбе с бедностью и поддержки граждан с низкими доходами», - цитирует Миронова сайт «Справедливой России».



Он подчеркнул, что в стране наблюдается высочайший уровень социального неравенства и бедности, и эта ситуация продолжает ухудшаться. В то же время объемы продаж элитного жилья только возрастают.



Предполагается, что налог будут выплачивать организации, индивидуальные предприниматели и физлица. Налог не должен распространяться на земли сельхозназначения, строительную и сельхозтехнику, морские и воздушные суда, недвижимое имущество, используемое организациями и индивидуальными предпринимателями для основного вида деятельности, уточнили авторы законопроекта, сообщает



По словам руководителя партии в Госдуме Сергея Миронова, предлагается создать механизм для снижения уровня социального неравенства, применяемого во многих странах мира.«Предлагаем установить высокие налоги на роскошь. За счет этого каждый год в бюджет страны будут поступать триллионы рублей. Полученные средства нужно направить на развитие программ по борьбе с бедностью и поддержки граждан с низкими доходами», - цитирует Миронова сайт «Справедливой России».Он подчеркнул, что в стране наблюдается высочайший уровень социального неравенства и бедности, и эта ситуация продолжает ухудшаться. В то же время объемы продаж элитного жилья только возрастают.Предполагается, что налог будут выплачивать организации, индивидуальные предприниматели и физлица. Налог не должен распространяться на земли сельхозназначения, строительную и сельхозтехнику, морские и воздушные суда, недвижимое имущество, используемое организациями и индивидуальными предпринимателями для основного вида деятельности, уточнили авторы законопроекта, сообщает tvzvezda.ru