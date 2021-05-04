44 минуты назад
Тракторист вместе с трактором утонул в болоте в Калининградской области
В правоохранительные органы 1 мая сообщили о гибели тракториста на поле между поселком Придорожное Славского района и поселком Калиновка Черняховского района Калиниградской области.
По предварительной информации, 38-летний сотрудник крестьянско-фермерского хозяйства Черняховска работал на тракторе в поле. Когда мужчина пересекал поле, то на скорости съехал в низину, заполненную водой и заросшей травой. Трактор завяз в грунте и с трактористом внутри ушел под воду.
Работник не смог самостоятельно выбраться и погиб.
В данный момент проводится доследственная проверка. Следователи выяснят все детали и обстоятельства случившегося. Также назначена судебно-медицинская экспертиза. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.