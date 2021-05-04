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44 минуты назад

Тракторист вместе с трактором утонул в болоте в Калининградской области

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В правоохранительные органы 1 мая сообщили о гибели тракториста на поле между поселком Придорожное Славского района и поселком Калиновка Черняховского района Калиниградской области. 

Проводится доследственная проверка. Об этом  kaskad.tv сообщили во вторник, 4 мая 2021 года, в региональном Следственном комитете.

По предварительной информации, 38-летний сотрудник крестьянско-фермерского хозяйства Черняховска работал на тракторе в поле. Когда мужчина пересекал поле, то на скорости съехал в низину, заполненную водой и заросшей травой. Трактор завяз в грунте и с трактористом внутри ушел под воду.

Работник не смог самостоятельно выбраться и погиб.

В данный момент проводится доследственная проверка. Следователи выяснят все детали и обстоятельства случившегося. Также назначена судебно-медицинская экспертиза. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.
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