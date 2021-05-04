Общество
20 минут назад
Липчане прибрались в карьере у «Девонской скалы»
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В минувшую субботу в Студёновском карьере города Липецка волонтеры боролись со стихийной свалкой мусора
Огромная свалка строительного и бытового мусора образовалась здесь за несколько десятилетий, с момента завершения добычи известняка в 1982 году. Нечистоплотные предприниматели и жители города свозили на территорию остатки от производства пластиковых окон, мусор, оставшийся после сноса домов, пакеты с бытовым мусором, полиэтиленом, стеклом. Находили здесь и огромное количество погребальных венков и различного мусора, вывезенного с кладбищ города и незаконно утилизированного в карьере, сообщает сайт "Экология48".
Пять лет назад липчане-энтузиасты, занимающиеся велосипедным спортом, решили бороться со свалкой в Студёновском карьере. Расчищать мусор каждый год им помогает региональная утилизирующая служба, который предоставляет технику для вывоза и утилизации мусора. Несколько лет подряд к субботнику присоединяется Управление Правобережным округом администрации города Липецка. За пять лет волонтерам удалось расчистить чашу карьера от старых залежей и вывести порядка 800 кубометров мусора, способного нанести вред экологии.
- Мусор копился тут десятки лет, и за один раз, конечно, нашими силами вывести его невозможно. Но мы каждый год приходим сюда на субботник, выбираем себе точку, которую будем расчищать и постепенно освобождаем эти красивые места от мусорной свалки. Как говорится в известной поговорке: «вода камень точит». Я думаю, что благодаря неравнодушным гражданам, настанет время, когда прекрасная территория Студёновского карьера будет полностью освобождена от залежей мусора, - говорит организатор субботника Татьяна Анучина.
В этом году волонтеры расчищали одну из самых «проблемных» точек карьера, которую в народе называют «Девонская стена». Свое название это место получило из-за красивейшей скалы, появившейся еще во времена, когда над Липецком плескалось древнее тропическое море девонского периода. Под скалой девонского известняка как раз и находится свалка. В этом году добровольцам удалось вывезти с данной территории порядка 80 кубических метров строительного и бытового мусора.
- В Студёновском карьере очень красивая природа, здесь хорошо заниматься велосипедным спортом, бегать, просто прогуливаться. Все, кто попадает сюда, удивляется, что в Липецке есть такое место. В прошлом году мы сделали здесь «тропу здоровья», поставили щиты с информацией о природе, растениях, животных и истории Студёновского карьера. Также мы продолжаем развивать здесь трассу для горного велосипеда и ежегодно проводим несколько спортивных соревнований по маунтинбайку. Хотелось бы, чтобы люди знали об этом, и, прежде чем, мусорить, подумали, что этот природный уголок мог бы стать достопримечательностью города, и здесь не место для мусорной свалки, - сказал один из организаторов субботника Алексей Анучин.
Пять лет назад липчане-энтузиасты, занимающиеся велосипедным спортом, решили бороться со свалкой в Студёновском карьере. Расчищать мусор каждый год им помогает региональная утилизирующая служба, который предоставляет технику для вывоза и утилизации мусора. Несколько лет подряд к субботнику присоединяется Управление Правобережным округом администрации города Липецка. За пять лет волонтерам удалось расчистить чашу карьера от старых залежей и вывести порядка 800 кубометров мусора, способного нанести вред экологии.
- Мусор копился тут десятки лет, и за один раз, конечно, нашими силами вывести его невозможно. Но мы каждый год приходим сюда на субботник, выбираем себе точку, которую будем расчищать и постепенно освобождаем эти красивые места от мусорной свалки. Как говорится в известной поговорке: «вода камень точит». Я думаю, что благодаря неравнодушным гражданам, настанет время, когда прекрасная территория Студёновского карьера будет полностью освобождена от залежей мусора, - говорит организатор субботника Татьяна Анучина.
В этом году волонтеры расчищали одну из самых «проблемных» точек карьера, которую в народе называют «Девонская стена». Свое название это место получило из-за красивейшей скалы, появившейся еще во времена, когда над Липецком плескалось древнее тропическое море девонского периода. Под скалой девонского известняка как раз и находится свалка. В этом году добровольцам удалось вывезти с данной территории порядка 80 кубических метров строительного и бытового мусора.
- В Студёновском карьере очень красивая природа, здесь хорошо заниматься велосипедным спортом, бегать, просто прогуливаться. Все, кто попадает сюда, удивляется, что в Липецке есть такое место. В прошлом году мы сделали здесь «тропу здоровья», поставили щиты с информацией о природе, растениях, животных и истории Студёновского карьера. Также мы продолжаем развивать здесь трассу для горного велосипеда и ежегодно проводим несколько спортивных соревнований по маунтинбайку. Хотелось бы, чтобы люди знали об этом, и, прежде чем, мусорить, подумали, что этот природный уголок мог бы стать достопримечательностью города, и здесь не место для мусорной свалки, - сказал один из организаторов субботника Алексей Анучин.
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