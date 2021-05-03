Общество
сегодня, 11:30
Возгорание в «Металлург-5» тушили добровольцы
А также пять отделений пожарной охраны.
Вчера в садовом товариществе «Металлург-5» загорелись бесхозные строения. По уточненным данным, в тушении шести объектов – металлических и деревянных конструкций – принимали участие пять отделений пожарной охраны и четверо добровольцев.
Известно, что в огне пострадали шесть конструкций. Четыре из них, деревянные, полностью уничтожены огнем. Предварительная версия причины возгорания - неосторожное обращение с огнем.
Известно, что в огне пострадали шесть конструкций. Четыре из них, деревянные, полностью уничтожены огнем. Предварительная версия причины возгорания - неосторожное обращение с огнем.
Садовод