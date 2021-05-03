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сегодня, 11:30

Возгорание в «Металлург-5» тушили добровольцы

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#пожар #огонь
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Возгорание в «Металлург-5» тушили добровольцы

А также пять отделений пожарной охраны.

Вчера в садовом товариществе «Металлург-5» загорелись бесхозные строения. По уточненным данным, в тушении шести объектов – металлических и деревянных конструкций – принимали участие пять отделений пожарной охраны и четверо добровольцев.

Известно, что в огне пострадали шесть конструкций. Четыре из них, деревянные, полностью уничтожены огнем. Предварительная версия причины возгорания - неосторожное обращение с огнем.
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#пожар #огонь
3

Комментарии (1)

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Садовод

20 минут назад
А спасатели опять памятник открывали, или парад для какой устроили.
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