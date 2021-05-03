Общество

11 минут назад

Число случаев COVID-19 в Липецкой области перевалило за 30`000

1 113
#коронавирус
Число случаев COVID-19 в Липецкой области перевалило за 30`000

Прирост за последние сутки – 61 подтвержденный диагноз.

По данным ресурса «Стопкоронавирус.рф» в Липецкой области за последние сутки выявлен 61 случай COVID-19, 16 человек выписаны после успешного лечения, подтверждено четыре летальных исхода.

С начала эпидемии COVID-19 в Липецкой области зарегистрировано 30 027 случаев, 27 176 человек выздоровели, 663 умерли.

За последние сутки в России выявлено 8 489 случаев COVID-19. За прошедшие сутки в связи с выздоровлением выписано 6 367 человек. За последние сутки подтверждено 336 летальных исходов с коронавирусом.

Нарастающим итогом зарегистрировано 4 831 744 случая коронавирусной инфекции, число выписанных пациентов выросло до 4 450 289. Летальных случаев за все время - 111 198.
1 113
#коронавирус

Комментарии (1)

комментарии обновляются
Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.

Игорь

6 минут назад
Нет никакого ковида.
ответить

Еще в рубрике

Сочные. Майские. Твои!
#шашлыки #соцсети
5
Сочные. Майские. Твои!

сегодня, 10:14

Общество
Владимир Путин назначил нового председателя Правобережного районного суда Липецка
#суд
3
Владимир Путин назначил нового председателя Правобережного районного суда Липецка

сегодня, 09:10

Общество
Парад Победы и его репетиция изменят движение транспорта в Ельце
#транспорт #парад
7
Парад Победы и его репетиция изменят движение транспорта в Ельце

сегодня, 08:32

Общество
«Датсун» и «Мицубиси» устроили езду по встречке на Елецкой трассе
#ПДД #нарушение
28
«Датсун» и «Мицубиси» устроили езду по встречке на Елецкой трассе

вчера, 23:15

Общество
Репетиция и парад Победы внесут изменения в движение личного и общественного транспорта
#изменение движения
23
Репетиция и парад Победы внесут изменения в движение личного и общественного транспорта

вчера, 17:34

Общество
Мобильный прививочный пункт будет работать 3, 4, 6, 8 и 10 мая
#вакцинация
17
Мобильный прививочный пункт будет работать 3, 4, 6, 8 и 10 мая

вчера, 15:40

Общество