Число случаев COVID-19 в Липецкой области перевалило за 30`000

Прирост за последние сутки – 61 подтвержденный диагноз.

По данным ресурса «Стопкоронавирус.рф» в Липецкой области за последние сутки выявлен 61 случай COVID-19, 16 человек выписаны после успешного лечения, подтверждено четыре летальных исхода.



С начала эпидемии COVID-19 в Липецкой области зарегистрировано 30 027 случаев, 27 176 человек выздоровели, 663 умерли.



За последние сутки в России выявлено 8 489 случаев COVID-19. За прошедшие сутки в связи с выздоровлением выписано 6 367 человек. За последние сутки подтверждено 336 летальных исходов с коронавирусом.



Нарастающим итогом зарегистрировано 4 831 744 случая коронавирусной инфекции, число выписанных пациентов выросло до 4 450 289. Летальных случаев за все время - 111 198.