Происшествия

20 минут назад

Водитель «семерки» устроил пьяное ДТП

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#авария #ДТП
Водитель «семерки» устроил пьяное ДТП

Мужчина выехал на встречку и врезался в грузовик.

Вчера в 23:03 на 29 км дороги «Липецк-Хлевное» произошло столкновение автомобиля «ВАЗ 2107» и грузовика. Уже установлено, что 45-летний водитель легкового автомобиля сел за руль пьяным.

- Предварительно установлено, что авария произошла из-за нарушения правил дорожного движения. Водитель «ВАЗ 2107» выехал на полосу встречного движения и столкнулся с грузовым автомобилем. В аварии никто не пострадал. Водитель легкового автомобиля прошел медицинское освидетельствование. Оно показало, что мужчина был пьян, - рассказали GOROD48 в пресс-службе УМВД по Липецкой области.
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#авария #ДТП

Комментарии (2)

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Вика

14 минут назад
Почему бы и не устроить пьяное дтп, если мер никаких никто не принимает? Отбирали бы у них машины, не глядя - его, не его - тогда бы может синерылые призадумались.
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Был бы трезвый

14 минут назад
Был бы труп.
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