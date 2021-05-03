Водитель «семерки» устроил пьяное ДТП

Мужчина выехал на встречку и врезался в грузовик.

Вчера в 23:03 на 29 км дороги «Липецк-Хлевное» произошло столкновение автомобиля «ВАЗ 2107» и грузовика. Уже установлено, что 45-летний водитель легкового автомобиля сел за руль пьяным.



- Предварительно установлено, что авария произошла из-за нарушения правил дорожного движения. Водитель «ВАЗ 2107» выехал на полосу встречного движения и столкнулся с грузовым автомобилем. В аварии никто не пострадал. Водитель легкового автомобиля прошел медицинское освидетельствование. Оно показало, что мужчина был пьян, - рассказали GOROD48 в пресс-службе УМВД по Липецкой области.

