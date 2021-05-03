Владимир Путин назначил нового председателя Правобережного районного суда Липецка

А также судей в Елецком и Липецком районах.

Указом от 1 мая 2021 года №265 «О назначении судей федеральных судов и о представителе Президента Российской Федерации в квалификационной коллегии судей Ярославской области» президент России Владимир Путин провел кадровые перестановки в судах Липецкой области.



Сергей Парахин был назначен на должность председателя Правобережного районного суда. Ранее мужчина с 2015 года занимал аналогичный пост в Задонском районе. Свою карьеру федерального судьи Сергей Парахин начинал именно в Правобережном районном суде в 2011 году.



Кроме того, указом Владимира Путина на должность заместителя председателя Елецкого районного суда назначена Татьяна Клокова. Женщина начинала там карьеру в 2000 году с должности секретаря судебного заседания. Светлана Коробейникова назначена на пост заместителя председателя Липецкого районного суда, где она работает судьей с 2007 года.